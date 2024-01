Hashgraph Association en Swirlds Labs lanceren “Building on Hedera Course”

Hedera (HBAR), het proof-of-stake blockchain-netwerk dat Web3-innovatie aandrijft, zal een grote impuls krijgen via een nieuw initiatief dat erop gericht is meer ontwikkelaars naar het netwerk te halen.

Woensdag kondigden de non-profitorganisatie The Hashgraph Association en Swirlds Labs, een platform gericht op het versnellen van de ontwikkeling en adoptie van Hedera, een educatieve cursus aan die erop gericht is individuen en ondernemingen in staat te stellen meer te leren over de openbare blockchain en hoe daarop voort te bouwen.

De gratis ‘Building on Hedera Course’ wil blockchain-ingenieurs, ontwikkelaars en ondernemingen een basis bieden voor Web3-innovatie op Hedera, aldus Swirlds Labs in een blogpost die op 17 januari werd gepubliceerd.

Opleidingstrajecten en mogelijkheden om voort te bouwen op Hedera

In een commentaar zei Kamal Youssefi van de Hashgraph Association dat de “Building on Hedera Course” NFT-certificaten zal aanbieden aan gebruikers die het programma voltooien. Op deze manier kunnen bedrijven de vaardigheden en kwalificaties van een teamlid onder de aandacht brengen. Youssefi heeft toegevoegd:

“De nieuw opgerichte onderwijsstructuur heeft tot doel een efficiënt en toegankelijk proces te creëren waarmee zowel nieuwe als bestaande ontwikkelaars zich kunnen bijscholen in het gebruik van Web3-specifieke technologie.”

De Hashgraph Association en Swirlds Labs zijn van plan meer cursussen en certificeringen aan het programma toe te voegen, met als doel een alomvattend begrip en kennisbasis te bieden voor ingenieurs en ontwikkelaars die over Hedera leren. Dit zorgt ervoor dat degenen die aan het programma deelnemen, alle vaardigheden en training krijgen die ze nodig hebben.

Dr. Leemon Baird, mede-oprichter en co-CEO van Swirlds Labs, liet weten:

“Een sterke gemeenschap heeft een grote behoefte aan onderwijs. Deze nieuwe cursus Building on Hedera biedt onderwijstrajecten en kansen die nodig zijn voor degenen die vandaag al in de gemeenschap zitten, en moedigt anderen ook aan om te ontdekken wat Hedera te bieden heeft.”

De aankondiging van de cursus komt een dag nadat Hedera bekendmaakte dat Hitachi America, Ltd. zich had aangesloten bij de Hedera Council. Hitachi zal zijn expertise op het gebied van industriële oplossingen naar Hedera brengen en het komende jaar helpen bij het creëren van proof-of-concepts voor end-to-end supply chain- en duurzaamheidsoplossingen voor de HBAR-blockchain.