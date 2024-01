Crypto-analist Ali Martinez ziet Dogecoin naar $0,10 stijgen, NuggetRush en Injective winnen terrein

Crypto-analist Ali Martinez heeft indrukwekkende runs voor Dogecoin (DOGE) voorspeld, wat suggereert dat het meme-token de grens van $0,10 zou kunnen bereiken. In een andere zet besloot het team van Injective moedig om 50% van de beschikbare tokens te staken.

Ondertussen ziet NuggetRush, vaak aangeduid als de beste crypto om in te investeren, succes in de presale, vooral na het gunstige besluit van de SEC over de Bitcoin ETF ter plaatse. Deze positieve verschuiving duidt op een groeiende interesse onder beleggers.

NuggetRush komt naar voren als de meme-coin keuze van 2024

NuggetRush (NUGX) heeft grote verwachtingen van zijn play-to-earn-game, die GameFi en avontuur combineert. Spelers beginnen aan een virtueel goudkoortsavontuur in deze meeslepende ervaring, waarbij ze prijzen kunnen oogsten. Met deze nieuwe ICO kunnen gamers extra tokens verdienen terwijl ze mijnen verkennen en op zoek gaan naar lucratieve schatten. Bovendien gaat de game nog een stap verder door NFT’s te integreren die dienen als in-game karakters.

Deze personages, waaronder Isabella, Olivia, Maxwell, Liam en Mark, hebben veel capaciteiten, vaardigheden en fortuinen. Terwijl je het spel doorloopt, zul je waardevolle in-game assets ontdekken. Je kunt extra tokens verdienen door activa te verhandelen op de marktplaats van het platform. Dit plaatst NuggetRush als een van de beste DeFi-projecten voor individuen die op zoek zijn naar een beloningsplatform.

Bovendien is NuggetRush begonnen met de presale van het native token NUGX. Houders van het token profiteren van verschillende voordelen. Ten eerste kunnen NUGX-houders RUSHGEM NFT’s zoeken en kopen, waar veel vraag naar is in deze gaming-economie. Vervolgens kunnen ze de non-fungibele tokens ruilen voor echt goud, dat bij de deur van de speler wordt afgeleverd.

Houders krijgen ook stemrecht in het bestuur van The Rush Guild. NuggetRush werkt op de Ethereum-blockchain en garandeert de veiligheid en transparantie van investeerders. NuggetRush bevindt zich nu in de vierde fase van de presale, met tokens die $0,015 kosten. Dit positioneert NuggetRush als een van de beste crypto om nu te kopen, gezien het SEC-besluit over Bitcoin ETF de laatste tijd.

Injective (INJ) zet 50% van de beschikbare tokens in

Injective Protocol (INJ) is de afgelopen maand gegroeid dankzij het nieuws van INJ Staking Airdrop. Volgens recente gegevens zijn er bijna 47,7 miljoen tokens ingezet, goed voor 47,7% van het totale aanbod.

🚀 Exciting news from @Injective_ ! The staking ecosystem is booming, with nearly 50% of the total $INJ supply (50,000,000 tokens) soon to be staked. ✨ — polidiy 🌱🥷 (@Dilan8966) January 17, 2024

Sinds vorige maand is er sprake van een voortdurende groei van het totale staking volume en de toestroom van nieuwe inzetten. Als reactie hierop beloofde het Injective-team dat de helft van alle beschikbare tokens binnen de komende weken zou worden ingezet.

Ondertussen verklaarde cryptocurrency-analist en influencer Muhmmad Azhar dat de toename van het aandeel van Injective in staking een unieke gebeurtenis is. Hij zei dat dit een keerpunt zou betekenen in de decentralisatie van het netwerk.

Dogecoin (DOGE): Analisten voorspellen stijging naar $0,10

Dogecoin (DOGE) zou volgens crypto-onderzoeker Ali Martinez aan de vooravond van een aanzienlijke groei kunnen staan. Martinez verklaarde dat de TD Sequential-indicator een grote rally voor Dogecoin voorspelt, met een richtprijs van $0,10.

De expert beweert dat de indicator een koopsignaal voor Dogecoin weergeeft gedurende een periode van drie dagen, wat wijst op een naderende opwaartse trend.

Volgens Martinez zal de prijs van Dogecoin waarschijnlijk stijgen naar $0,100 of hoger, zolang het ondersteuningscluster van $0,074 blijft bestaan. Ondanks de laatste correctie op de markt handelt Dogecoin wekelijks tussen $0,07717 en $0,08728 met een winst van 4,6%.

Conclusie

De bullish voorspelling van Dogecoin heeft hoop gebracht in de gemeenschap. Niettemin is NuggetRush nog steeds een van de best presterende meme-coins van de afgelopen maand. Liefhebbers van meme-coins die op zoek zijn naar de beste cryptocurrency, wenden zich vóór de lancering tot NuggetRush. Voor alle informatie over NUGX kun je de presale website van NuggetRush bezoeken.