Ethereum en Litecoin naderen een bearmarkt terwijl Memeinator floreert

Het was een zee van rood in de crypto-industrie toen de meeste munten zich terugtrokken. Bitcoin, de grootste crypto ter wereld, betrad een bearmarkt toen de paniek onder detailhandelaren zich verspreidde. Op dezelfde manier crashte de prijs van Litecoin naar $63,20, het laagste punt sinds 8 januari. Het is met ruim 16% gedaald ten opzichte van het hoogste punt deze maand.

Ethereum, de op een na grootste cryptocurrency, daalde van het YTD-hoogtepunt van $2.715 op 12 januari naar een dieptepunt van $2.168. Het heeft zich dit jaar met meer dan 19% teruggetrokken ten opzichte van het hoogste niveau, waardoor miljarden dollars aan waarde verloren zijn gegaan.

Verkoop van Memeinator-tokens nadert $ 4 miljoen

Memeinator, de opkomende meme-coin, bleef het goed doen in zijn token-verkoop, een teken dat er vraag is naar nieuwe tokens. Uit gegevens die op de website zijn gepubliceerd blijkt dat er ruim 3,8 miljoen dollar is opgehaald nu de huidige 14e fase ten einde loopt. Deze kapitaalverhoging maakt het tot een van de best presterende van de afgelopen maanden.

Memeinator is erin geslaagd een gemeenschap van honderdduizenden mensen te creëren. Uit gegevens blijkt dat er meer dan 410.000 inzendingen zijn geweest voor de wedstrijd om een reis naar de ruimte te winnen met het ruimteschip van Virgin Galactic, dat in 2026 aan zijn vluchten zal beginnen. De reis heeft een waarde van 250.000.

Daarnaast lanceerden de ontwikkelaars een airdrop van $100.000 om mensen aan te moedigen het token te kopen en deel te nemen aan de groei ervan. Dit alles heeft ertoe bijgedragen dat er een enorme gemeenschap van is gemaakt, die nodig is als het netwerk succesvol wil worden.

Om te beginnen wil Memeinator de crypto-industrie veranderen door een grote meme-coin te zijn met functies voor kunstmatige intelligentie (AI). Het heeft tot doel de hype rond AI te gebruiken om te groeien en het grootste meme-token in de branche te worden.

Deze strategie is al eerder uitgevoerd. Meme-coins zoals Bonk en Pepe kwamen bijvoorbeeld uit het niets en werden enkele van de grootste munten in de industrie. Onderweg creëerden deze tokens verschillende miljonairs.

Vooruitzichten voor Ethereum en Litecoin

De huidige uitverkoop van Bitcoin, Ethereum en Litecoin ligt in lijn met de verwachtingen vanwege de recente goedkeuring van een spot Bitcoin ETF. Zoals ik eerder schreef, hebben de meeste financiële activa de neiging zich sterk terug te trekken nadat zich een grote gebeurtenis heeft voorgedaan, vanwege een situatie die bekend staat als ‘koop het gerucht en verkoop het nieuws’.

Naast de spotgoedkeuring van Bitcoin ETF zagen we dit gebeuren in XRP toen Ripple Labs een zaak won die was aangespannen door de SEC. De prijs van XRP steeg aanvankelijk en hervatte vervolgens een neerwaartse trend. Voordien steeg Bitcoin nadat de SEC de BITO ETF had goedgekeurd, die BTC-futures volgde, en zich vervolgens terugtrok.

Daarom verwachten analisten dat Bitcoin, Ethereum en Litecoin op de korte termijn wat pijn zullen hebben en de komende weken weer zullen opveren. De volgende belangrijke katalysator voor deze munten zal het Fed-besluit van volgende week zijn, gevolgd door de halvering van Bitcoin in april.