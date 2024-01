Degas Wright, de oprichter van Decatur Capital, zegt dat bedrijven die kunstmatige intelligentie kunnen bundelen in hun huidige aanbod het in 2024 goed zullen doen.

Wright’s visie op generatieve kunstmatige intelligentie

De vermogensbeheerder is er met name van overtuigd dat gezondheidszorg en technologie twee sectoren zijn die AI schijnbaar kunnen integreren in bestaande producten.

Tot zijn opmerkelijke keuzes in de twee sectoren behoren Microsoft Corp en Regeneron Pharmaceuticals Inc. Op CNBC’s “Worldwide Exchange” zei Wright onlangs:

Je kunt je het beste richten op bedrijven die toeleveranciers zijn voor de kunstmatige intelligentie-industrie – en bedrijven die dit kunnen toepassen. Je moet dus onder de motorkap kijken en begrijpen welke invloed AI op hun bedrijf heeft.

Al met al suggereren zijn opmerkingen dat de expert een snelle groei in AI ziet, die begin vorig jaar begon, vrijwel toen Microsoft een miljardeninvestering in OpenAI aankondigde die in 2024 zou worden voortgezet.

Gezien het feit dat kunstmatige intelligentie een zich uitbreidende markt is, is het meer dan waarschijnlijk dat het daarmee samenhangende voordeel niet alleen beperkt zal blijven tot reuzen als $MSFT of $REGN. Recent gelanceerde platforms zoals Bitbot kunnen ook profiteren van de voordelen.

Dit is wat Bitbot wil bereiken

Bitbot is een AI-project dat zich inzet voor het maximaliseren van het rendement uit cryptocurrencies voor handelaren.

Het is een handelsbot van Telegram die gebruikmaakt van kunstmatige intelligentie om institutionele beleggers te helpen.

Er wordt algemeen verwacht dat de cryptomarkt een sterk 2024 zal hebben nu de Securities & Exchange Commission van de Verenigde Staten de Spot Bitcoin ETF’s heeft goedgekeurd – en Bitbot wil ervoor zorgen dat jij niet achterblijft tijdens de verwachte rally.

Als beveiliging een belangrijke reden is geweest waarom je tot nu toe nog niet met handelsbots hebt geëxperimenteerd, dan is Bitbot geschikt voor jou, aangezien het in wezen de pionier is op het gebied van non-custodial handelsbots.

Simpel gezegd: Bitbot heeft tot doel het risico te minimaliseren en het rendement voor cryptohandelaren in 2024 te verbeteren. Meer informatie over dit opkomende platform kun je hier op de website vinden.

Bitbot geeft je toegang tot crypto en AI

Interessant genoeg is Bitbot een investering op zichzelf. Waarom? Omdat het wordt aangedreven door een eigen token.

Een vroege positie innemen in het Bitbot-token dat momenteel in de presale verkrijgbaar is, is een manier om blootstelling te verwerven aan twee van de snelstgroeiende markten die er zijn: cryptocurrencies en kunstmatige intelligentie.

Statista voorspelt bijvoorbeeld dat AI in 2030 een markt van 2,0 biljoen dollar zal zijn, tegenover ongeveer 200 miljard dollar alleen op het moment van schrijven. Het native token kost momenteel slechts $0,01, dus je hoeft ook niet veel geld uit te geven om erin te investeren. Op de website van Bitbot staat het volgende:

Bitbot zal een deel van de presale toewijzing gebruiken voor wedstrijden – waarvan de eerste een wedstrijd van $100.000 is.

Klik hier om de website te bezoeken en eenvoudige manieren te ontdekken waarop je in het Bitbot-token kunt investeren.

Met Bitbot-tokens krijg je toegang tot beperkte functies

Bitbot heeft in een paar dagen ruim $0,3 miljoen opgehaald, wat boekdelen zegt over het soort vraag dat het van de investeringsgemeenschap trekt. Dat is doorgaans een teken van een goede investering.

Het is de moeite waard hier te vermelden dat het bezitten van het native token ook deuren voor opent naar een wereld van exclusieve functies, waaronder een Jewel Scanner, kopieerhandel en de mogelijkheid om deel te nemen aan het verwijzingsprogramma en om te profiteren van het initiatief voor het delen van inkomsten.

Zodra de presale eindigt en de tokens worden vrijgegeven, zal Bitbot op een prominente crypto-uitwisseling noteren die historisch gezien meer vraag uitnodigt, wat zich vertaalt in een prijsstijging.

Vergeet ten slotte niet dat dit token in essentie een cryptovaluta is. Het zal dus waarschijnlijk profiteren van de bredere rugwind van de cryptomarkt. Deze omvatten de verwachte koerswijziging van de Federal Reserve om de rente dit jaar te verlagen en de halving van Bitcoin die gepland staat voor april dit jaar.

Bezoek de website via deze link om meer te ontdekken over wat Bitbot te bieden heeft.