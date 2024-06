De bitcoin ETF’s uit Hong Kong hebben in de eerste week $230 miljoen verzameld, wat beter presteert dan futures

De introductie in Hongkong van spot- Bitcoin exchange-traded funds (ETF’s) is een belangrijke mijlpaal geweest, waarbij in slechts de eerste week $230 miljoen aan beheerd vermogen (AUM) is vergaard, waarmee ze hun futures-tegenhangers overtreffen en een bredere mondiale trend in de richting van acceptatie van cryptovaluta weerspiegelen.

Bent u op zoek naar signalen & waarschuwingen van pro-handelaren? Meld u GRATIS aan bij Invezz Signals™. Duurt 2 minuten.

Snelle accumulatie van beheerd vermogen

Copy link to section

Uit gegevens van de Hong Kong Stock Exchange bleek dat het totale beheerd vermogen voor spot-ETF’s voor virtuele activa, die zowel Bitcoin als Ethereum omvatten, $273 miljoen bedroeg.

Dit cijfer overschrijdt aanzienlijk de $152 miljoen AUM van futures-ETF’s voor virtuele activa met bijna 80%, wat de sterke interesse van beleggers in directe blootstelling aan cryptocurrency versus op futures gebaseerde strategieën onderstreept.

Toonaangevende artiesten onder de nieuwe ETF’s

Copy link to section

Onder de nieuw gelanceerde producten liep China Asset Management Co. (China AMC) voorop met zijn ETF’s die kort na de lancering indrukwekkende bedragen binnenhaalden: $116 miljoen voor Bitcoin en $19 miljoen voor Ethereum.

Andere opmerkelijke prestaties waren te zien van Bosera International en HashKey Capital, waarbij hun Bitcoin ETF $57 miljoen ophaalde en hun Ethereum-tegenhanger $11,6 miljoen.

Op dezelfde manier slaagde Harvest Global Investment erin om ongeveer $57 miljoen aan te trekken voor zijn Bitcoin ETF en $11,5 miljoen voor zijn Ethereum ETF.

Context uit mondiale ontwikkelingen

Copy link to section

Het enthousiasme voor spot Bitcoin ETF’s in Hong Kong weerspiegelt trends in andere landen waar soortgelijke financiële producten zijn gelanceerd.

De VS zagen bijvoorbeeld in 2021 aanzienlijke belangstelling voor hun eerste Bitcoin-futures-ETF’s, hoewel de markt nog steeds wacht op goedkeuring voor pure spot Bitcoin-ETF’s vanwege hindernissen op het gebied van de regelgeving.

Landen als Canada en Brazilië hebben met succes spot-Bitcoin ETF’s gelanceerd, waarbij aanzienlijke belangstelling van beleggers werd ervaren, wat de weg heeft vrijgemaakt voor andere markten om dit voorbeeld te volgen.

Gevolgen voor de cryptocurrency-markt

Copy link to section

Het succes van de spot-Bitcoin ETF’s in Hong Kong in hun beginfase duidt erop dat de markt zich steeds meer op zijn gemak voelt met traditionele financiële structuren zoals ETF’s voor het beleggen in digitale activa.

Deze stap zou mogelijk kunnen leiden tot een bredere acceptatie en normalisatie van cryptocurrencies in de reguliere financiële wereld, niet alleen in Hong Kong maar wereldwijd.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.