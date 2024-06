Er dreigt een GameStop-aandelencrash, waarschuwt analist

GameStop Corp heeft de afgelopen weken meer dan 50% gewonnen, maar de winst is verre van duurzaam, aldus een analist van Wedbush Securities.

Bent u op zoek naar signalen & waarschuwingen van pro-handelaren? Meld u GRATIS aan bij Invezz Signals™. Duurt 2 minuten.

Het aandeel GameStop zou kunnen crashen naar $ 5,0

Copy link to section

Michael Pachter blijft de merchandise-retailer voor videogames beoordelen als “underperform”. Zijn koersdoelstelling van $ 5,0 suggereert vanaf nu een nadeel van ongeveer 60%.

Hij blijft zeer gematigd over GameStop-aandelen, omdat er meer nodig is dan alleen kostenbesparingen om de winstgevendheid te vergroten. Pachter voorspelt zelfs de ondergang van het bedrijf in 2029 als de omzet in het huidige tempo tot 200 miljoen dollar blijft dalen.

Eind maart rapporteerde $GME zijn financiële resultaten voor het vierde kwartaal, die achterbleven bij de schattingen van Street.

GameStop-aandelen zijn momenteel terug op de prijs waarmee ze in 2024 begonnen.

Waarom zijn de aandelen van GameStop onlangs gestegen?

Copy link to section

De recente winst in GameStop-aandelen hield vooral verband met milde commentaren van de Amerikaanse Federal Reserve en de hoop op aanstaande renteverlagingen.

Aan de andere kant zijn er echter grotere redenen die tot voorzichtigheid vragen als het gaat om investeren in $GME. Deze omvatten ook de plannen van CEO Ryan Cohen om door te gaan met investeringen in cryptocurrencies en op blockchain gebaseerde aandelen.

GameStop-aandelen keren momenteel geen dividend uit. Die kant van het verhaal is dus ook niet spannend voor beleggers.

Al met al zal de retailer op het gebied van de vrije kasstroom, zolang de detailhandel in gamingartikelen positief blijft, tamelijk onaantrekkelijk blijven voor fundamentele beleggers.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.