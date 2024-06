Waarom The Hershey Company een aankoop onder de $ 200 doet

The Hershey Company (NYSE: HSY) rapporteerde onlangs haar winst over het eerste kwartaal van 2024, waarmee zowel de top- als de bottom-line-schattingen werden overtroffen. Met een niet-GAAP winst per aandeel van $3,07, wat de verwachtingen met $0,31 overtreft, en een omzet van $3,25 miljard, wat een stijging van 8,7% op jaarbasis betekent, heeft Hershey robuuste prestaties laten zien in het licht van de veranderende economische omstandigheden en hoge cacaoprijzen.

De organische, constante netto-omzet van het bedrijf kende ook een indrukwekkende groei van 8,6%, wat zijn positie als een sterke speler in de zoetwarenindustrie opnieuw bevestigde.

Tijdens de bekendmaking van de winstcijfers over het eerste kwartaal stelde het bedrijf de analisten echter teleur met zijn financiële vooruitzichten voor het hele jaar 2024, waarbij het zijn prognoses handhaafde dat de netto-omzetgroei marginaal met 2-3% zou stijgen, zonder groei van de winst per aandeel, en de aangepaste winst per aandeel.

Met een focus op het bevorderen van behendigheids- en automatiseringsinitiatieven en tegelijkertijd het navigeren door marktuitdagingen, heeft Hershey blijk gegeven van veerkracht en strategische vooruitziendheid in haar activiteiten. Laten we nu eens kijken wat de grafieken in de toekomst te zeggen hebben over de aandelen van Hershey.

Einde van de neerwaartse trend

De aandelen van Hershey kenden een ernstige daling in de tweede helft van 2023, van boven de $270 naar onder de $200. De afgelopen weken kunnen we echter zien dat het sindsdien meerdere keren steun heeft gevonden in de buurt van het $180-niveau en handelde in een bereik van $180-$205, wat erop wijst dat de ondergang voorbij is.

HSY-grafiek van TradingView

Beleggers en langetermijnhandelaren kunnen beginnen met het accumuleren van aandelen onder de $200 met een stop loss onder de $178,8.

Wacht tot de consolidatie is beëindigd

Ook in de uurgrafieken voor de korte termijn kunnen we zien dat het aandeel zich binnen een bepaalde bandbreedte bevindt en tot nu toe moeite heeft gehad om de grens van $200 te overschrijden.

HSY-grafiek van TradingView

Bullish kortetermijntraders zouden moeten wachten tot het aandeel boven de $200 uitkomt en daar een dag boven sluiten voordat ze een longpositie openen. Handelaren die bearish zijn ten aanzien van de aandelen kunnen hier een shortpositie innemen met een stop loss van meer dan $206,4 en een winstdoelstelling van $183,4.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.