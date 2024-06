Binance verbetert de gebruikerservaring met directe dYdX-tokentransacties

Binance, ‘s werelds grootste ecosysteem voor digitale activa, heeft zijn dienstenaanbod uitgebreid door het dYdX (DYDX) mainnet in zijn platform te integreren, wat een aanzienlijke verbetering van zijn handelsinfrastructuur betekent.

Nieuwe functies ontgrendelen gedecentraliseerde applicaties

Met de nieuwe integratie kunnen Binance-gebruikers nu direct dYdX-tokens storten en opnemen, waardoor de gebruikerservaring wordt verbeterd en naadloze toegang wordt geboden tot een reeks gedecentraliseerde applicaties (DApps).

Deze ontwikkeling valt vooral op vanwege het faciliteren van interacties met verschillende DApps, waardoor de betrokkenheid van gebruikers binnen de gedecentraliseerde financiële ruimte (DeFi) mogelijk wordt vergroot.

Versterking van de handel in cryptoderivaten

dYdX Chain, bekend om zijn rol in het Cosmos-ecosysteem, is een toonaangevend platform voor de handel in crypto-tokenderivaten en domineert qua volume de gedecentraliseerde perpetuals-sector.

Dankzij de integratie kunnen Binance-gebruikers hun dYdX-tokens delegeren aan validators, die cruciaal zijn bij het beveiligen van het netwerk. Bovendien worden alle protocolkosten verdeeld onder zowel dYdX-stakers als validators in USDC stablecoin, waardoor een beloningssysteem wordt gegarandeerd dat de netwerkbeveiliging en deelname versterkt.

Uitbreiding van netwerkondersteuning en -mogelijkheden

De voltooiing van de mainnet-integratie van dYdX in Binance betekent de toewijding van het platform aan het ondersteunen van innovatieve blockchain-oplossingen.

Binance sluit zich aan bij andere prominente crypto-uitwisselingen en portemonnee-aanbieders zoals OKX bij het adopteren van het netwerk, wat een groeiende trend naar bredere acceptatie van gespecialiseerde blockchain-netwerken op grote cryptoplatforms benadrukt.

Verbeteringen van recente upgrades

De dYdX Chain, een open-source, volledig gedecentraliseerde app-keten, heeft onlangs een upgrade ondergaan waarbij interchain-accounts zijn geïntroduceerd.

Deze verbetering maakt het mogelijk om liquid staking-protocollen te integreren met het op Cosmos gebaseerde netwerk, waardoor gebruikers hun uitgezette DYDX kunnen transformeren in een liquide asset die bruikbaar is in DeFi-toepassingen.

Dankzij deze mogelijkheid kunnen gebruikers actief deelnemen aan de beveiliging van het netwerk en tegelijkertijd deelnemen aan bredere handels- en investeringsmogelijkheden.

Het overwinnen van uitdagingen op het gebied van de transitie van ecosystemen

Ondanks aanvankelijke zorgen over de transitie van dYdX van Ethereum naar het Cosmos-ecosysteem – vooral wat betreft activiteitsniveaus – hebben de recente handelsvolumes op dYdX die op Uniswap en andere op Ethereum gebaseerde beurzen overtroffen.

Dit succes lijkt de strategische beslissing van dYdX om van ecosysteem te veranderen te valideren, en ondersteunt daarmee zijn aanhoudende leiderschap in het faciliteren van eeuwigdurende futureshandel, waardoor beleggers kunnen speculeren op prijsbewegingen zonder de noodzaak van fysieke afwikkeling.

Terwijl Binance de nieuwste versie van dYdX blijft ondersteunen, die in tegenstelling tot zijn voorganger als volledig gedecentraliseerd wordt bestempeld, houdt de cryptogemeenschap nauwlettend in de gaten.

Het bedrijf heeft plannen aangekondigd om uiteindelijk de vorige versie op Ethereum, v3, af te sluiten, hoewel er nog geen specifieke sluitingsdatum is opgegeven.

Deze transitie markeert een belangrijke stap in de evolutie van dYdX en de integratie ervan binnen het bredere landschap van digitale activahandel.

