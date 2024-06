Geheime saus voor mememunten: 1.000x rendement op tokens in de cyclus van 2024

Meme-munten worden doorgaans als speculatiever beschouwd dan andere altcoins. In de voortdurende cyclus hebben meme-munten in de Solana- en Base-keten, topactiva op basis van marktkapitalisatie zoals Dogecoin (DOGE) en Shiba Inu (SHIB), enorme winsten voor de houders opgeleverd.

Colin Wu, een Chinese journalist, meldde onlangs dat er in april 2024 138 meme-munten op Coinmarketcap werden geregistreerd, tegen 18 in april 2023. Het meme-muntverhaal is 4,6 keer winstgevender dan het volgende best presterende crypto-verhaal uit het eerste kwartaal van 2024, wat de stelling ondersteunt dat meme-munten munten zijn de geheime saus van handelaren in de voortdurende cyclus.

Waarom meme-munten de meest winstgevende handel zijn geworden

Het rapport van CoinGecko bespreekt crypto-verhalen in het eerste kwartaal van 2024 en identificeert meme-munten als het meest winstgevende verhaal van het kwartaal. Met een winst van meer dan 1.300% staan meme-munten op de eerste plaats, op de voet gevolgd door Real World Assets (RWA).

De meme-muntenwaanzin op de Solana-blockchain zorgde ervoor dat de marktkapitalisatie van de top 10 meme-tokens in het eerste kwartaal van 2024 bijna 800% hoger werd, zoals blijkt uit het rapport. WIF, BONK, MEW, POPCAT, BOME, MYRO, SLERF, WEN, BODEN en SAMO behoren tot de top meme-munten in de SOL-keten.

Marktkapitalisatie van Solana meme-munten in Q1 2024

Laura Shin, gastheer van de Unchained-podcast, heeft onlangs de investeringsthese achter meme-munten van deze cyclus uitgepakt in een aflevering met de titel: “Waarom Memecoins de meest winstgevende cryptohandel van 2024 zijn geweest: Ansem en Kelxyz.” Ondanks dat deze controversieel is, heeft de activaklasse de marktkapitalisatie van $50 miljard overschreden.

Ansem, cryptohandelaar en analist, zegt dat er waarde zit in memes en de internetcultuur. Wanneer memes extreem populair worden, ontlenen ze waarde aan de mentale ruimte en aan de erkenning onder mensen. Crypto- en mememunten ‘financialiseren’ nu trends in sociale media. De distributie van meme-munten is op zichzelf interessant, omdat airdrop-tokens naar influencers en entiteiten worden geprojecteerd om bekendheid en aandacht van marktdeelnemers te krijgen.

Meme-munten hebben doorgaans geen inflatie, staking of andere voorzieningen. Een meerderheid van de mememunten zal waarschijnlijk volledig in omloop zijn en de belangrijkste vraag bij het beoordelen of een rendement van 1.000% of hoger waarschijnlijk is, is welk percentage van de tokens het team bezit.

Doorgaans bepalen de reikwijdte en intensiteit van een meme de aandacht, het marktaandeel en de waarde die deze onder marktdeelnemers verwerft.

