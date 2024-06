The Walt Disney Company rapporteerde vandaag op 7 mei enkele zeer ontgoochelende cijfers in de financiële resultaten van het tweede kwartaal van 2024, vergeleken met voorgaande kwartalen.

De financiële resultaten

Naast andere resultaten rapporteerde het bedrijf $657 miljoen in inkomen (vóór inkomstenbelastingen), een daling van 69% op jaarbasis (YOY).

De omzet voor het kwartaal bedroeg $22 miljard, een daling op jaarbasis ten opzichte van het tweede kwartaal, maar een kwartaalwinst van 1%.

De winst per aandeel voor het tweede kwartaal bedroeg een schamele $0,01, vergeleken met de $1,04 per aandeel in het voorgaande kwartaal voor het eerste kwartaal, een aanzienlijke daling.

Volgens Disney daalde deze teleurstellende winst per aandeel, een verlies van $0,01 voor het huidige kwartaal vergeleken met een inkomen van $0,69 in het kwartaal van vorig jaar, als gevolg van “een nominaal verlies als gevolg van afboekingen op de goodwill in het kwartaal, gedeeltelijk gecompenseerd door een hoger bedrijfsresultaat op Amusement en ervaringen.

Het welkome goede nieuws was dat de totale bedrijfsopbrengsten van het segment voor het kwartaal $3,8 miljard bedroegen, een stijging van 17 % op jaarbasis.

Ondertussen steeg de vrije kasstroom van Disney voor het tweede kwartaal ook met 21%, van $1,98 miljard in 2023 naar $2,4 miljard op jaarbasis.

Vorige resultaten

De winsten van Disney in het eerste kwartaal van 2024 lieten grotendeels positieve resultaten zien, waaronder:

Inkomen vóór inkomstenbelastingen van $2,8 miljard, een aanzienlijke stijging van 62%

$23,5 miljard aan inkomsten, vrijwel stabiel op jaarbasis

Een winst per aandeel van $1,22 per aandeel, vergeleken met $0,99 in het eerste kwartaal van 2023

Het totale bedrijfsresultaat van het segment bedroeg $3,8 miljard, een stijging van 27% op jaarbasis

Vergeleken met deze winstcijfers over het eerste kwartaal van 2024 heeft Disney vandaag niet bepaald betoverende resultaten geboekt.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.