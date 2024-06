KangaMoon prijsvoorspelling na Pompliano’s bullish opmerkingen over Bitcoin

De uitverkoop van Bitcoin na de halving was niet onverwacht, zegt Anthony Pompliano. Hij is de oprichter van Pomp Investments.

Bent u op zoek naar signalen & waarschuwingen van pro-handelaren? Meld u GRATIS aan bij Invezz Signals™. Duurt 2 minuten.

Wat Pompliano zei in een interview met CNBC

Copy link to section

BTC heeft nu zijn 200-daagse MA op een recordhoogte ondanks de recente volatiliteit die erop wijst dat de grootste cryptocurrency ter wereld “op de lange termijn blijft stijgen”, voegde hij eraan toe in een interview met CNBC vandaag.

Pompliano merkte op dat GBTC – het grootste Bitcoin-fonds ter wereld – onlangs een instroom van $63 miljoen zag na 78 opeenvolgende dagen van uitstroom. Dit schetst ook een nogal rooskleurig beeld van wat we van Bitcoin kunnen verwachten in de toekomst.

Interessant genoeg kunnen zijn bullish opmerkingen veel goeds voorspellen voor andere crypto-activa, waaronder de onlangs gelanceerde zoals KangaMoon, aangezien Bitcoin de neiging heeft de richting te bepalen voor de cryptomarkt als geheel.

Dus laten we KangaMoon verkennen en er meer over te weten komen.

KangaMoon is momenteel in de presale

Copy link to section

KangaMoon kan een opwindende investering zijn voor degenen die beperkt zijn in termen van kapitaal.

Dat komt omdat het native token $KANG alleen op het moment van schrijven $0,0196 kost. In tegenstelling tot Bitcoin biedt het je daarom de middelen om alleen voor weinig kosten te profiteren van de verwachte kracht op de cryptomarkt.

En als je ervoor kiest om vandaag in KangaMoon te investeren, krijg je bovendien een bonus van 10% op je investering.

Houd er rekening mee dat $KANG momenteel in de presale is. Het voordeel dat zich doorgaans manifesteert zodra een token live gaat op een crypto-uitwisseling, zal daarom een voordeel zijn dat u ten goede komt als je er een positie in opbouwt voordat de presale eindigt. Klik hier om nu meer te weten te komen over KangaMoon.

$KANG kan ook op andere manieren worden gebruikt

Copy link to section

Het is de moeite waard hier te vermelden dat het bezitten van de inheemse KangaMoon-munt avontuurlijker is dan het bezitten van een Bitcoin, om zo te zeggen.

Dat komt omdat het rendement niet beperkt blijft tot prijsstijgingen bij $KANG. In feite kun je het token gebruiken om op andere manieren geld te verdienen, bijvoorbeeld door deel te nemen aan wedstrijden of een weddenschap te plaatsen op wedstrijden die op het platform worden gehouden.

Dan zijn er natuurlijk in-game items waarmee je kunt verdienen, zolang je een positie in KangaMoon hebt.

$KANG heeft tot nu toe bijna $6,3 miljoen opgehaald in de presale. Je kunt er dus zeker van zijn dat je niet investeert in een crypto-token waar vrijwel geen vraag naar is. Details van KangaMoon en het $KANG-token zijn beschikbaar op de website via deze link.

Waarom zijn experts optimistisch over de cryptomarkt?

Copy link to section

Deskundigen zijn optimistisch over Bitcoin en – bij uitbreiding – over crypto-activa in het algemeen voor 2024, aangezien er meer dan één katalysator is die die markt dit jaar zou kunnen helpen.

Ten eerste heeft de SEC de op de beurs verhandelde fondsen goedgekeurd. We weten dus dat de vraagzijde van de crypto-industrie in de toekomst sterk zal blijven. Ten tweede is de aanbodzijde ook sterk na de recente halving.

En tot slot is er de Amerikaanse Federal Reserve, die tijdens haar recente bijeenkomst de rente weliswaar ongewijzigd heeft gelaten (lees meer), maar de hoop op renteverlagingen voor 2024 levend heeft gehouden.

Cryptocurrencies, waaronder $KANG, kunnen meer belangstelling trekken zodra de centrale bank haar toevlucht neemt tot verdere clementie in haar monetaire beleid. Geïnteresseerd om vandaag nog in KangaMoon te investeren? Klik hier om te ontdekken hoe.