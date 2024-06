Mede-oprichter van Ethereum, Joe Lubin, daagt de autoriteit van SEC uit in een juridische strijd om MetaMask

Joe Lubin, mede-oprichter van Ethereum en oprichter van Consensys, is een juridische strijd begonnen tegen de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC), waarbij hij de autoriteit van de toezichthouder over Ethereum en de bijbehorende producten, met name de MetaMask- cryptoportemonnee, betwist.

Bent u op zoek naar signalen & waarschuwingen van pro-handelaren? Meld u GRATIS aan bij Invezz Signals™. Duurt 2 minuten.

SEC richt zich op MetaMask, Consensys duwt terug

Copy link to section

In april ontving Consensys een Wells Notice van de SEC, een voorbode van juridische stappen, die duidde op mogelijke rechtszaken tegen het bedrijf.

De bezorgdheid van de SEC concentreert zich op MetaMask, een product ontwikkeld door Consensys, dat volgens de SEC opereert als een niet-geregistreerde effectenmakelaar.

De toezichthouder wijst specifiek op functies binnen MetaMask die het verhandelen van tokens en staken mogelijk maken – het vergrendelen van tokens in ruil voor beloningen.

De rechtszaak: een gevecht over de classificatie van Ethereum

Copy link to section

Op 25 april reageerde Consensys door een rechtszaak aan te spannen tegen de SEC, waarin hij deze ervan beschuldigde zijn jurisdictie te overschrijden met wat Consensys beschouwt als een “onwettige inbeslagname van autoriteit over ETH”.

Het bedrijf stelt dat ETH, de oorspronkelijke cryptocurrency van het Ethereum-netwerk, niet de kenmerken bezit van een effect, een financieel instrument onder de bevoegdheid van de SEC.

De juridische stappen van Consensys zijn erop gericht de grenzen van de regelgeving te verduidelijken en te beweren dat Ethereum niet op de voorgestelde manier aan het toezicht van de SEC mag worden onderworpen.

Geschil over wettelijke definities

Copy link to section

Dit juridische geschil benadrukt ook een bredere strijd met betrekking tot de classificatie van ETH.

Hoewel de SEC ETH niet expliciet als een effect heeft bestempeld, beweert Consensys dat de toezichthouder Ethereum heimelijk heeft onderzocht met als doel het opnieuw te classificeren.

Dit staat in contrast met eerdere verklaringen van een SEC-directeur die ETH een grondstof noemde, een standpunt dat wordt gesteund door de Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Consensys stelt dat zijn activiteiten zijn gebaseerd op dit regelgevende begrip, waarin ETH wordt erkend als een handelsartikel en niet als een effect.

Het standpunt van SEC over beleggersbescherming

Copy link to section

In reactie op de beschuldigingen benadrukte een woordvoerder van de SEC het belang van naleving van de effectenwetten, waarbij hij opmerkte dat het niet naleven van deze regelgeving beleggers van essentiële bescherming kan ontdoen.

Het gaat onder meer om maatregelen tegen fraude en manipulatie, correcte openbaarmaking en routinematige inspecties door de SEC, die van cruciaal belang zijn voor het vrijwaren van de belangen van beleggers en de integriteit van de Amerikaanse financiële markten.

Gevolgen voor de crypto-industrie

Copy link to section

De uitkomst van deze juridische confrontatie zou aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor de cryptocurrency-industrie, met name bij het definiëren van het regelgevingskader dat crypto-activa zoals ETH regeert.

Door de SEC uit te dagen hoopt Consensys niet alleen een gunstige uitspraak voor zichzelf en Ethereum veilig te stellen, maar ook andere entiteiten in de crypto-ruimte te inspireren om zich te verzetten tegen wat zij beschouwt als onnodige inbreuk op de regelgeving door de SEC.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.