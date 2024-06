USD/JPY-voorspelling: hedgefondsen shorten nog steeds op de Japanse yen

De implosie van de Japanse yen werd deze week hervat, omdat de zorgen over de economie van het land en de interventies aanhielden. De USD/JPY -wisselkoers is drie dagen op rij gestegen en is op weg naar een hoogste punt van 155,17, hoger dan het dieptepunt van vorige week op 151,92.

De Japanse yen loopt nog steeds gevaar

De Japanse yen is in ruim tien jaar hard ingestort, omdat de Bank of Japan een beleid van lage rente en kwantitatieve versoepeling (QE) heeft omarmd.

Het USD/JPY-paar bereikte in 2011 een dieptepunt op 75,45 en steeg vervolgens deze maand naar een hoogste punt in tientallen jaren, namelijk 160. In dezelfde periode steeg de Amerikaanse dollarindex van $72 naar ruim $105.

In tegenstelling tot andere centrale banken heeft de BoJ een renteverhoging vermeden in een poging de inflatie in het land aan te wakkeren. Het leverde eerder dit jaar slechts een kleine renteverhoging van 0,10% op.

Japan staat voor unieke uitdagingen. Het is het land met de hoogste schuldenlast in de G7, met een schuldquote van ruim 261%.

Het grootste deel van deze schuld, ongeveer 53%, is in handen van de BoJ. De BoJ verstrekt deze schulden door simpelweg contant geld bij te drukken. De rest van de schulden is in handen van verzekeringsmaatschappijen, banken, buitenlanders en pensioenfondsen.

Als gevolg hiervan heeft de BoJ vermeden de rente te verhogen vanwege de impact op het schuldenaflossingsregime van het land. Zoals we in de VS hebben gezien, leidt een hogere rente tot meer kosten voor het aflossen van schulden. De Amerikaanse overheid zal dit jaar naar verwachting ruim 1 biljoen dollar aan rente betalen.

In Japan heeft de BoJ laten doorschemeren dat zij voorzichtig zal zijn als het gaat om het doorvoeren van renteverhogingen, wat verklaart waarom de yen is gedaald.

De recente stijging van de munt vond plaats toen de BoJ miljarden dollars op de markt zette. In de meeste gevallen zijn deze maatregelen meestal tijdelijk, zoals we in 2022 hebben gezien. Destijds gaf de bank miljarden uit om de munt te ondersteunen, maar de neerwaartse trend werd hervat toen deze maatregelen eindigden.

Een waarschijnlijke hoop voor de yen is dat de Federal Reserve later dit jaar de rente gaat verlagen. Bovendien zijn de recente economische cijfers zwak geweest. Het consumentenvertrouwen en de industriële productie daalden, terwijl het werkloosheidspercentage steeg tot 3,9%.

Ondertussen zijn hedgefondsen en andere speculanten extreem bearish over de JPY. Uit gegevens van de CFTC blijkt dat hun positionering zich sinds december 2021 in het negatieve gebied bevindt. Het recente CoT-rapport plaatste het cijfer op min 168,4 duizend, bijna het laagste punt in tientallen jaren van 180 duizend.

CoT-rapport over de JPY

USD/JPY technische analyse

USD/JPY-grafiek door TradingView

De dagelijkse grafiek laat zien dat de wisselkoers tussen USD en JPY op 29 april een piek bereikte op 160,26 en vervolgens daalde naar 151,88. Deze prijsactie vond plaats toen de Japanse overheid in de markt intervenieerde.

Zoals ik toen al schreef, is de impact van valuta-interventies doorgaans van korte duur, wat verklaart waarom deze zich heeft hersteld. Het pair maakte een break-and-retest-patroon sinds 151,88 de hoogste swing was in november 2023.

Het is boven alle voortschrijdende gemiddelden gebleven, wat een teken is dat de stieren nog steeds de controle hebben. Daarom vermoed ik dat het pair zal blijven stijgen nu kopers zich de komende maanden richten op het belangrijkste weerstandspunt op 160.

Deze visie zou kunnen worden ontspoord door de acties van de Federal Reserve, die naar verwachting later dit jaar zal beginnen met het verlagen van de rente.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.