Medical Properties Trust verloor in het eerste kwartaal $736 miljoen: lees meer

Medical Properties Trust Inc (NYSE: MPW) staat vandaag in de rode cijfers na teleurstellende financiële resultaten voor het eerste kwartaal.

Bent u op zoek naar signalen & waarschuwingen van pro-handelaren? Meld u GRATIS aan bij Invezz Signals™. Duurt 2 minuten.

Waarom zag MPT zwakte in het eerste kwartaal?

Copy link to section

De vastgoedbeleggingstrust schreef de zwakte in het eerste kwartaal toe aan Steward Health Care System – de grootste huurder die deze week faillissement aanvroeg.

MPT verkocht in april vijf van zijn ziekenhuizen aan Prime Healthcare voor ongeveer $ 350 miljoen.

Het genereerde vorige maand ongeveer 1,10 miljard dollar aan opbrengsten uit het afstoten van een belang van 75% in ziekenhuizen in Utah. Edward K. Aldag – de CEO van Medical Properties Trust zei vanochtend in een persbericht :

We blijven een strategie voor kapitaalallocatie uitvoeren waarvan we nu verwachten dat deze onze initiële doelstelling van 2,0 miljard dollar aan liquiditeitstransacties in 2024 zal overtreffen. Deze strategie heeft herhaaldelijk aangetoond dat er een sterke vraag is naar echte ziekenhuisactiva en heeft kapitaal verschaft om de schulden terug te dringen.

Medical Properties Winstmomentopname over het eerste kwartaal

Copy link to section

Verlies van $736 miljoen, wat neerkomt op $1,23 per aandeel

Had een jaar geleden een netto-inkomen van $33 miljoen (5 cent per aandeel)

De genormaliseerde middelen uit operaties daalden van $0,37 naar $0,24

De omzet daalde met 23% tot $271,3 miljoen volgens het winstrapport

De consensus was 25 cent per aandeel NFFO op een omzet van $ 284 miljoen

Merk op dat MPT $75 miljoen heeft aangeboden aan “DIP-financiering om de voortgezette activiteiten en continuïteit van de patiëntenzorg te garanderen” bij Steward Health Care System.

Wall Street heeft momenteel een consensus “hold”-rating op $MPW.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.