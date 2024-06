Terraform Labs, oprichter Do Kwon, riskeert waarschijnlijk een boete van $5,3 miljard op de tweejarige verjaardag van de crisis

De zustertokens van het Terraform-ecosysteem, de ineenstorting van LUNA en UST, werden voorafgegaan door de tweet van oprichter Do Kwon waarin stond dat hij meer kapitaal inzet. De tweet is niet goed verouderd, twee jaar na de crisis worden Terraform Labs en oprichter Do Kwon geconfronteerd met boetes van $ 5,3 miljard.

Tweejarig jubileum van Do Kwons belofte om meer kapitaal in te zetten

Op 9 mei verzekerde Do Kwon de Terraform- gemeenschap dat hij meer kapitaal inzet om de ontkoppeling van de algoritmische stablecoin UST aan te pakken. Op 11 mei presenteerde Kwon een strategie om de koppeling van UST te herstellen. Kwons tweet uit 2022 is weer opgedoken op X.

2 years ago

In de twee jaar sinds de tweet van Kwon heeft de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) een rechtbank in New York gevraagd om boetes van $5,3 miljard op te leggen aan Terraform Labs en oprichter Do Kwon. De toezichthouder heeft om een flinke boete gevraagd voor de rol van de entiteiten in de implosie van $40 miljard van de Terraform-ecosysteemtokens.

De SEC heeft 4,74 miljard dollar gevraagd aan wettelijk verplichte terugbetaling van onrechtmatig verkregen winsten, en nog eens 420 miljoen dollar van Terraform Labs en 100 miljoen dollar van de oprichter Kwon. De Amerikaanse financiële toezichthouder heeft de boetes gerechtvaardigd als een “conservatieve” maar redelijke benadering van de winsten die Terraform Labs en Do Kwon uit de fraude halen.

De rechtbank oordeelde dat de twee partijen aansprakelijk werden bevonden wegens aanklachten wegens civiele fraude en uit gerechtelijke documenten bleek dat er voor 65,2 miljoen dollar aan LUNA aan institutionele beleggers was verkocht. De Luna Foundation Guard verkocht $ 1,8 miljard aan LUNA en UST.

De ineenstorting van het Terraform-ecosysteem, de ‘onrechtmatig verkregen winsten’ van Kwon en de boetes van de rechtbank zijn de nasleep van de implosie van $ 4 miljard in 2022 die de kassen van verschillende cryptohandelsbedrijven en kredietverstrekkers verwoestte en resulteerde in een reeks faillissementen in 2022 en 2023.

Terra Foundation beperkt de toegang tot TFL-producten voor gebruikers in de VS

In het licht van recente ontwikkelingen in de rechtbank heeft de Terra Foundation wijzigingen aangebracht in haar activiteiten en aangekondigd dat zij de toegang tot sommige van haar producten en functies zal beperken voor gebruikers in de Verenigde Staten. Open-sourceprojecten waaraan TFL heeft bijgedragen, zoals de Terra-blockchain en Alliance, bleven onaangetast.

Terra Foundation announcement

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.