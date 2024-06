Aandelen om volgende week in de gaten te houden: AMAT, CSCO, GRAB, MNDY, BABA en meer

Amerikaanse aandelen presteerden deze week uitstekend toen het resultatenseizoen voor het eerste kwartaal ten einde liep. De Dow Jones-indicator is al drie weken op rij gestegen en nadert zijn hoogste punt ooit van $40.000.

Op dezelfde manier naderen de Nasdaq 100- en de S&P 500-indices allemaal hun hoogste punt ooit. Dat komt omdat het cijferseizoen zeer succesvol is geweest. Uit gegevens van FactSet blijkt dat bedrijven tot nu toe een gemengde winstgroei van 5,4% hebben gerealiseerd, het hoogste punt sinds het tweede kwartaal van 2022.

De aandelenkoersen stegen ook nadat er meer tekenen kwamen dat de Federal Reserve later dit jaar de rente zal gaan verlagen na een reeks zwakke economische cijfers. Het consumentenvertrouwen is gekelderd, de arbeidsmarkt wordt zwakker, terwijl de productie- en dienstenproductie is gedaald.

Volgende week zal een belangrijke week zijn voor de financiële markt, omdat meer grote bedrijven hun resultaten bekendmaken. Het belangrijkste bedrijf om maandag in de gaten te houden is Tencent, het grootste Chinese bedrijf gemeten naar marktkapitalisatie.

Retailbedrijven als The Home Depot, Alibaba en Miniso publiceren dinsdag hun resultaten, donderdag gevolgd door Walmart en JD.com. Deze bedrijven zullen meer duidelijkheid geven over de toestand van de detailhandelssector in de twee grootste landen ter wereld.

De resultaten zullen verschijnen op een moment dat de SPDR S&P Retail ETF (XRT) zich met 6,50% heeft teruggetrokken ten opzichte van het hoogste niveau dit jaar.

Het andere belangrijke bedrijf om volgende week in de gaten te houden is Applied Materials (AMAT), een bedrijf dat producten vervaardigt die veel worden gebruikt in het halfgeleiderbedrijf. Het profiteert aanzienlijk van de aanhoudende trend op het gebied van kunstmatige intelligentie.

De andere topbedrijven om in de gaten te houden zijn Monday.com (MNDY), Baidu, Take-Two Interactive, Under Armour en Solventum. Ik zal me meer op Monday.com concentreren, aangezien het aandeel na het laatste winstrapport met ruim 23% is gecrasht.

In Japan zullen enkele van zijn belangrijkste bankgroepen, zoals Mitsubishi UFJ, Sumitomo en Mizuho Financial, woensdag hun resultaten publiceren.

Naast deze bedrijven zullen Amerikaanse aandelen reageren op de laatste Amerikaanse consumentenprijsindex (CPI)-gegevens die woensdag verschijnen. Deze cijfers zullen belangrijk zijn omdat ze van invloed zullen zijn op het moment waarop de Fed de rente gaat verlagen.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.