Binance hervat de activiteiten in India na registratie

Binance zal zijn cryptocurrency-activiteiten in India hervatten, volgens het laatste regelgevende nieuws over ‘s werelds grootste crypto-uitwisseling qua handelsvolume.

Vrijdag zei een ambtenaar van de Financial Intelligence Unit (FIU) dat de anti-witwaswaakhond zowel Binance als KuCoin had goedgekeurd om diensten in het land aan te bieden.

De twee beurzen zijn de eerste offshore platforms voor digitale activa die een regelgevend knikje van de FIU hebben ontvangen, meldde CoinDesk onder verwijzing naar het hoofd van het AML-bureau, Vivek Aggarwal.

KuCoin betaalt een boete van $41.000, Binance wacht op de bevestiging van de boete

Volgens het rapport heeft KuCoin ook een boete van $41.000 betaald na het verkrijgen van de registratiegoedkeuring. Hiermee heeft de beurs groen licht om haar diensten in een van ’s werelds grootste cryptobestemmingen te hervatten.

Binance moet echter nog een boete betalen, omdat dat nog onbeslist is, merkte Aggarwal op. Dit is met name de enige stap die nog rest voordat de toonaangevende crypto-uitwisseling legaal in India begint te opereren.

De FIU heeft de registratie van Binance verwerkt en goedgekeurd.

Wat overblijft is het nalevingsaspect met betrekking tot de hoogte van de boete die de beurs zal moeten betalen – met dit voor duidelijkheid tijdens een hoorzitting met de antiwitwaseenheid.

Goedkeuring in India zorgt ervoor dat Binance in nog een rechtsgebied aan de regels voldoet, met opmerkelijke hindernissen momenteel in de VS en Nigeria.

Welke andere crypto-uitwisselingen zoeken de knipoog van India?

In december vorig jaar hebben de Indiase autoriteiten het harde optreden tegen offshore crypto-uitwisselingen geïntensiveerd door negen topaanbieders te verbieden omdat ze illegaal opereren. Behalve Binance en KuCoin omvatte de rest Huobi, Kraken, Bitfinex, Gate.io, Bitstamp, MEXC Global en Bittrex.

Kraken en Gate.io, evenals Gemini, hebben naar verluidt plannen geïnitieerd om goedkeuring te verkrijgen. Hoewel deze uitwisselingen zich richten op de hervatting van de activiteiten in India, zijn twee platforms – OKX en Bitstamp – bezig met het verlaten ervan.

Zoals eerder dit jaar werd benadrukt, heeft het Indiase ministerie van Financiën opdracht gegeven tot de verwijdering van Binance en de apps van andere beurzen uit de App Store van Apple in het land. De FIU had de getroffen platforms op 28 december op de hoogte gebracht, waarbij genoemde bedrijven werden gevraagd zich te registreren.

De Filipijnen hebben Google en Apple onlangs ook gevraagd de Binance-app uit hun respectievelijke appstores te verwijderen.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.