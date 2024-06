De rechtszaak van Geoffrey Morphy ter waarde van $27 miljoen leidt tot het vertrek van Bitfarms

In een dramatische gang van zaken heeft Bitfarms Morphy ontslagen als CEO en president van het mijnbouwbedrijf na het indienen van een rechtszaak tegen het bedrijf.

Morphy’s spande een rechtszaak aan tegen Bitfarms en eiste een schadevergoeding van maar liefst $ 27 miljoen, wat Bitfarms ertoe aanzette zijn rol te beëindigen ondanks voorafgaande aankondiging van plannen om hem in het bedrijf te laten blijven.

Intussen is Nicolas Bonta, medeoprichter en voorzitter, ingetreden als interim-president en CEO.

Morphy klaagde Bitfarms aan voor schadevergoeding

De juridische strijd begon op 10 mei toen Morphy de rechtszaak aanspande bij het Superior Court van Ontario, Canada, onder verwijzing naar beschuldigingen van contractbreuk, onrechtmatig ontslag en claims voor zware schadevergoeding.

Bitfarms reageerde snel op de rechtszaak en beweerde dat de claims ongegrond en ongegrond zijn. Het bedrijf heeft beloofd zich krachtig te zullen verdedigen tegen de beschuldigingen van de voormalige CEO.

Het vertrek van Morphy markeert een belangrijke ontwikkeling voor Bitfarms, een prominente speler in de cryptocurrency- mijnindustrie.

Het leiderschap van Morphy werkt sinds 2020 bij het bedrijf en heeft een cruciale rol gespeeld bij het vormgeven van de activiteiten en de strategische richting van Bitfarms.

Omdat de rechtszaak echter een schaduw wierp op zijn ambtstermijn, achtte de raad van bestuur het noodzakelijk om onmiddellijk actie te ondernemen om de mogelijke impact op de reputatie en activiteiten van het bedrijf te verzachten.

Het leiderschap van Bitfarms verandert

In de nasleep van het vertrek van Morphy heeft Bitfarms geen tijd verspild met het benoemen van Nicolas Bonta als interim-president en CEO.

Bonta, die tevens medeoprichter is van het bedrijf en voorzitter is, brengt een schat aan ervaring en expertise met zich mee voor deze functie. Onder zijn leiding wil Bitfarms door de turbulente wateren navigeren die door het juridische geschil zijn veroorzaakt en zijn positie als leidende speler in de cryptocurrency-mijnbouwsector behouden.

Bonta bekleedt momenteel echter tijdelijk de functie van CEO en het bedrijf heeft plannen aangekondigd om door te gaan met de eerder geschetste strategie om een vervanger voor Morphy te zoeken.

Er wordt verwacht dat er in de komende weken een nieuwe CEO zal worden benoemd, wat de vastberadenheid van Bitfarms aangeeft om snel de stabiliteit en continuïteit van zijn leiderschapsteam te herstellen.

Ondanks de onrust in zijn leidinggevende gelederen blijft het Bitcoin-mijnbedrijf zich concentreren op het verbeteren van zijn mijnbouwcapaciteiten en het uitbreiden van zijn aanwezigheid op belangrijke markten. Met 11 Bitcoin-mijnbouwfaciliteiten verspreid over de Verenigde Staten, Canada, Paraguay en Argentinië is het bedrijf goed gepositioneerd om te profiteren van de groeiende vraag naar cryptocurrency-mijndiensten.

In april onthulde Bitfarms plannen om ongeveer 240 miljoen dollar te investeren in het upgraden van zijn mining-apparatuur, een stap die erop gericht is de hash-snelheidscapaciteit te verhogen tot 21 exahashes per seconde.

Het bedrijf blijft standvastig in zijn toewijding aan zijn langetermijndoelstellingen.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.

