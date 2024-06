GameStop-aandelen zijn meerdere keren stopgezet nu Roaring Kitty terugkeert naar sociale media

De aandelen van GameStop ondervonden een wervelwind van activiteit tijdens de vroege maandaghandel, waardoor het aandeel drie keer werd stopgezet vanwege de aanzienlijke volatiliteit.

De aandelen, die elk tot $31,70 stegen – een stijging van 81,6% – kenden deze pauzes toen handelaren en algoritmen reageerden op een plotselinge stijging van de belangstelling en het handelsvolume.

Dit niveau is het hoogste voor GameStop sinds afgelopen juli, en roept herinneringen op aan de meme-aandelenmanie die in 2021 de aandacht van de markt trok.

De terugkeer van een meme-aandelenpictogram

De razernij werd op gang gebracht door Keith Gill, beter bekend onder zijn online bijnaam Roaring Kitty, die een belangrijke rol speelde in de rally van 2021 die GameStop en andere meme-aandelen in de schijnwerpers zette. Gill plaatste op 12 mei voor het eerst in drie jaar een bericht op zijn geverifieerde X-socialemedia-account.

De post, met een afbeelding van een man die voorover leunt in een stoel, werd geïnterpreteerd als Gills hernieuwde betrokkenheid bij de markt.

Hoewel het bericht geen tekst of specifieke aandelenvermeldingen bevatte, brachten de timing en Gill’s eerdere pleidooi voor GameStop velen ertoe de verbinding weer te leggen met de videogamewinkel.

Marktimpact en beleggerssentiment

De meerdere handelsstops op de New York Stock Exchange wijzen op de aanhoudende gevoeligheid en reactiviteit van de markt voor bewegingen van invloedrijke figuren in het meme-aandelenfenomeen.

Het bericht van Gill, hoewel cryptisch, was genoeg om een aanzienlijke reactie uit te lokken van zowel particuliere als institutionele beleggers, wat de aanhoudende volatiliteit en speculatieve interesse rond aandelen als GameStop weerspiegelde.

Deze heropleving van de activiteit rond GameStop heeft marktanalisten en beleggers ertoe aangezet de aandelen nauwlettend in de gaten te houden voor verdere ontwikkelingen.

Nu de herinnering aan eerdere verstoringen veroorzaakt door de handel in meme-aandelen nog vers is, blijft de financiële gemeenschap voorzichtig over de mogelijke implicaties van deze hernieuwde belangstelling en de stabiliteit van marktbewegingen beïnvloed door sociale media.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.

