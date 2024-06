GameStop-handelaar Roaring Kitty katalyseert crypto-meme-muntenrally, ROAR wint 3.100%

GameStop-handelaar Keith Gill keerde terug naar sociale media en inspireerde een rally in crypto-meme-munten en de op “Roaring Kitty” geïnspireerde, op Solana gebaseerde meme, ROAR.

Gegevens van CoinGecko laten zien dat de terugkeer van de investeerder die aan het hoofd stond van de GameStop-rally van 2021 heeft geleid tot winst in honden- en kattenmemes en op Solana gebaseerde meme-munten.

ROAR boekt een winst van 3.100% als Roaring Kitty terugkeert

De euforie van Amerikaanse aandelenhandelaren verspreidde zich naar crypto, een meme-munt geïnspireerd door de legendarische handelaar “Roaring Kitty” heeft maandag 3.100% aan zijn waarde toegevoegd, zoals te zien op CoinGecko. Gill’s post op sociale media, waarin een man naar voren leunt in zijn stoel terwijl hij een videogamecontroller vasthoudt, werd geïnterpreteerd als de terugkeer van de handelaar naar de daghandel.

Mememunten met honden- en kattenthema, zoals onder andere Dogecoin, Shiba Inu, Dogwifhat, Floki, Bonk en Popcat, hebben op 13 mei een prijsstijging waargenomen.

Meme-munten zullen een relatief kleine marktkapitalisatie van duizenden procenten opleveren, terwijl tokens met een grote marktkapitalisatie zoals DOGE, SHIB en POPCAT tot 20% stijgen. Het op Solana gebaseerde ROAR heeft geen legitieme band met Roaring Kitty of GameStop, maar het token heeft enorme winsten opgeleverd voor de houders.

GameStop (GME) heeft geen banden met de videogamewinkel; de meme-munt voegde op 13 mei 342% toe aan zijn waarde.

De marktkapitalisatie van Meme-munten overschreed maandag de $54,2 miljard en de meme-munttracker van Messari toont dubbelcijferige spellen in de meeste activa in de sector.

Meme-muntprijsstijgingen in 24 uur

Mememunten en WallStreetBets hebben geschiedenis

De subreddit /WallStreetBets stond in het middelpunt van de meme-muntenwaanzin in 2021, waar GameStop en AMC Entertainment binnen een jaar meer dan 1.000% stegen. Dit valt samen met het moment waarop Dogecoin, de grootste mememunt in crypto, de grens van $0,50 overschreed, vergeleken met $0,01 in 2021.

Kapitaal uit meme-aandelen is vanaf 2021 waarschijnlijk gewisseld naar meme-munten zoals Dogecoin. Op het moment van schrijven bedraagt de DOGE-prijs $0,150, een stijging van 6,79% in de afgelopen 24 uur, zoals te zien op Messari.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.

