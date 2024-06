Het Turkse cryptowetsvoorstel zal in het parlement worden gepresenteerd

Regelgevers in Turkije hebben een wetsvoorstel afgerond om cryptocurrencies in het land te reguleren. Volgens lokale rapporten zat Abdullah Güler, fractievoorzitter van de regerende Partij voor Ontwikkeling en Rechtvaardigheid (AK-partij), op 12 mei een bijeenkomst over deze kwestie voor om het wetsontwerp af te ronden.

Minister van Financiën en Financiën Mehmet Şimşek merkte eerder dit jaar op dat deze maatregelen de laatste fase van technische studies naderen en tot doel hebben de operationele normen van handelsplatforms te verbeteren.

Het wetsontwerp wordt deze week aan het parlement gepresenteerd.

Legitimeren van cryptocurrencies

De voorgestelde wetgeving is bedoeld om een regelgevingskader voor cryptocurrency- platforms vast te stellen. Dit initiatief omvat het verlenen van licenties aan deze platforms via de Capital Markets Board (SPK) en het vervolgens onder toezicht van de SPK plaatsen.

Het zal ingaan op het beheer van contant geld en cryptocurrency-activa die namens klanten worden aangehouden, waarbij de relaties tussen platforms en hun klanten in detail worden beschreven en de toepasselijke sancties en straffen worden geschetst.

Verder bevat het ontwerp bepalingen die de SPK machtigen om toestemming te verlenen voor de verkoop of distributie van cryptocurrency-activa. Deze activa zijn gekoppeld aan blockchain en andere soortgelijke technologieën, en de SPK kan ook specifieke voorwaarden stellen aan de verkoop ervan.

De Wetenschappelijke en Technologische Onderzoeksraad van Türkiye (TÜBITAK) zal de ontwikkeling van softwarearchitectuur voor blockchain en aanverwante technologieën bevorderen, zoals voorgeschreven in het wetsontwerp.

Bij implementatie zullen deze maatregelen naar verwachting een antwoord bieden op de kritiek van de Financial Action Task Force (FATF) Technische Standaard nr. 15. Dit zou Türkiye mogelijk uit de categorie ‘gedeeltelijk conform’ kunnen halen en van de ‘grijze lijst’ van de internationale financiële misdaadwaakhond. “

Een bloeiende crypto-economie in het grijs

Momenteel heeft Turkije minimale regelgeving die rechtstreeks van invloed is op de cryptocurrency-markt. De bestaande regelgeving omvat onder meer een verbod van de Centrale Bank van de Republiek Turkije op het gebruik van cryptocurrencies voor betalingen, waarbij wordt beweerd dat deze geen wettig betaalmiddel zijn.

Bovendien geeft de Financial Crimes Investigation Board (MASAK), onder het ministerie van Financiën, opdracht dat uitwisselingen Know Your Customer (KYC)-gegevens verzamelen om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme tegen te gaan.

Turkije is een belangrijke speler op de mondiale cryptocurrency-markt, met een van de hoogste adoptiepercentages ter wereld. Volgens Chainanalysis is het de vierde grootste cryptomarkt ter wereld, met een geschat handelsvolume van $170 miljard, en overtreft daarmee landen als Rusland, Canada, Vietnam, Thailand en Duitsland.

