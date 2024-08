De economie en de erfenis van het organiseren van de Olympische Spelen: zijn de kosten gerechtvaardigd?

De Olympische Spelen hebben een dramatische ontwikkeling doorgemaakt sinds de eerste moderne spelen in 1896 werden gehouden. In de tweede helft van de twintigste eeuw groeiden de kosten van het organiseren van evenementen en de inkomsten uit het spektakel snel, wat leidde tot controverse over de lasten die de gastlanden op hun schouders droegen.

Veel economen beweren dat de voordelen van het hosten van de spelen overdreven zijn en vaak niet bestaan, waardoor gastlanden met grote schulden en onderhoudsverplichtingen achterblijven.

Deze analisten stellen voor om het bied- en selectieproces te hervormen om realistische begrotingsplanning te stimuleren, de transparantie te vergroten en duurzame investeringen te bevorderen die het algemeen belang dienen.

Ondertussen beweren het Internationaal Olympisch Comité (IOC) en zijn aanhangers dat hosting het mondiale profiel van een stad kan vergroten en economische voordelen kan genereren via toerisme en investeringen in infrastructuur.

Parijs wordt geconfronteerd met veiligheidsproblemen en begrotingsoverschrijdingen

Als gastheer van de Olympische Zomerspelen van 2024 wordt Parijs geconfronteerd met tal van uitdagingen, in navolging van de zorgen van recente Olympische gastlanden.

De aanloop naar de Olympische Spelen in Parijs werd ontsierd door veiligheidsproblemen.

Aan de vooravond van de Spelen werd het Franse hogesnelheidstreinnetwerk het doelwit van vandalisme, waardoor het reizen werd verstoord, net toen duizenden mensen samenkwamen in Parijs voor de openingsceremonie.

De Franse premier Gabriel Attal maakte melding van gecoördineerde sabotagedaden die ernstige gevolgen hadden voor het spoorwegnet.

Hoewel er geen slachtoffers zijn gemeld, hebben deze aanvallen, in combinatie met eerdere dreigementen van extremistische groeperingen zoals ISIS, de zorgen over de veiligheid vergroot en lokale autoriteiten onder druk gezet om de veiligheid van Olympische locaties te waarborgen.

Bovendien worstelt Parijs met een budget van meerdere miljarden dollars, vergelijkbaar met andere recente gastlanden als Tokio en Rio de Janeiro.

Een erfenis van verlaten Olympische locaties

Ondanks beloften over de ontwikkeling van de infrastructuur worden veel voormalige Olympische steden geplaagd door verlaten en vervallen locaties.

Sarajevo, Athene, Peking en Rio vormen een duidelijke herinnering aan slechte langetermijnplanning en financieel wanbeheer, waarbij verlaten stadions verwaarlozing symboliseren.

Deze verlaten locaties weerspiegelen een bredere kwestie met de Olympische erfenis en benadrukken de noodzaak van duurzame planning en gebruik van faciliteiten na de Spelen.

Gedurende een groot deel van de twintigste eeuw was het organiseren van de Olympische Spelen een beheersbare last voor de gaststeden.

De jaren zeventig vormden echter een keerpunt. De spelen groeiden snel, waarbij het aantal deelnemers aan de Olympische Zomerspelen in de jaren zestig bijna verdubbelde en het aantal evenementen met een derde toenam.

Deze snelle groei, gecombineerd met de tragische gebeurtenissen van de Spelen van Mexico-Stad van 1968 en de Spelen van München van 1972, verhoogde de publieke scepsis over het aangaan van schulden om de spelen te organiseren.

Denver werd in 1972 de eerste gekozen gaststad die de mogelijkheid verwierp nadat de kiezers een referendum hadden aangenomen waarin aanvullende overheidsuitgaven werden geweigerd.

De Olympische Zomerspelen van 1976 in Montreal symboliseerden de fiscale risico’s van het hosten. De verwachte kosten van 124 miljoen dollar liepen op tot miljarden, grotendeels als gevolg van vertragingen bij de bouw en kostenoverschrijdingen, waardoor de belastingbetalers van de stad werden opgezadeld met 1,5 miljard dollar aan schulden die bijna drie decennia nodig hadden om af te betalen.

Los Angeles: een uniek succesverhaal

Los Angeles was de enige stad die zich kandidaat stelde voor de Olympische Zomerspelen van 1984, waardoor zij uitzonderlijk gunstige voorwaarden kon onderhandelen met het IOC.

De stad vertrouwde vrijwel volledig op bestaande stadions en infrastructuur en profiteerde van een scherpe stijging van de inkomsten uit televisie-uitzendingen, waardoor er uiteindelijk een exploitatieoverschot van $ 215 miljoen ontstond.

Het succes van Los Angeles is echter eerder uitzondering dan regel.

Landen als China, Brazilië en Rusland hebben enorme bedragen geïnvesteerd om de noodzakelijke infrastructuur te creëren, waarbij de kosten zijn opgelopen tot ruim $50 miljard voor de Winterspelen van 2014 in Sotsji, $20 miljard voor de Zomerspelen van 2016 in Rio de Janeiro, en $39 miljard voor de Olympische Winterspelen van 2016. de Winterspelen van 2022 in Peking.

Deze hoge kosten hebben ertoe geleid dat sommige steden hun biedingen voor komende games hebben ingetrokken.

Terwijl de Olympische Zomerspelen van 2024 in Parijs van start gaan, wordt het evenement overschaduwd door urgente veiligheidsproblemen en aanzienlijke budgetoverschrijdingen. Parijs, met een duizelingwekkend budget van 8,7 miljard dollar, voegt zich bij een lijst van steden die tijdens het organiseren van de Spelen met financiële druk te maken hebben gehad.

Uit historische gegevens van Statista blijkt dat de Olympische begrotingen vaak de verwachtingen overtreffen, waarbij Barcelona in 1992 266% boven de begroting uitkwam, Rio de Janeiro in 2016 zijn begroting met 352% overtrof, en eerdere voorbeelden uit Sotsji en Lillehammer blijk gaven van ernstige financiële overschrijdingen.

Dergelijke financiële lasten vormen vaak een langetermijnuitdaging voor gaststeden, met gevolgen voor hun gemeenschappen en economieën.

De toekomst van Olympische hosting

Het IOC heeft maatregelen genomen om het bieden goedkoper te maken, zoals het verlengen van de biedperiode en het toestaan dat meerdere steden, staten of landen samen gastheer zijn. Toch heeft dit niet tot meer bieders geleid. In 2021 werd Brisbane, Australië, de eerste stad die zonder tegenstand een Olympisch bod won sinds Los Angeles dat in 1984 deed.

Steden maken aanzienlijke kosten bij het evalueren, voorbereiden en indienen van biedingen bij het IOC, vaak variërend van $ 50 miljoen tot $ 100 miljoen.

Eenmaal gekozen, hebben steden ongeveer tien jaar de tijd om zich voor te bereiden, waarbij de creatie of modernisering van sportfaciliteiten, huisvesting en transportinfrastructuur nodig is. Deze kosten variëren van $ 5 miljard tot meer dan $ 50 miljard.

Economen stellen dat ook de zogenaamde impliciete kosten van hosting in aanmerking moeten worden genomen, inclusief de opportuniteitskosten van overheidsuitgaven die voor andere prioriteiten hadden kunnen worden gebruikt.

De schulden en onderhoudskosten van hosting kunnen de overheidsbegrotingen tientallen jaren belasten, zoals te zien is in Montreal en Sotsji. Sommige bewoners beweren echter dat de spelen de uitgaven aan wegen, watersystemen en andere publieke goederen hebben gestimuleerd die anders niet zouden zijn gebeurd.

Leren van fouten uit het verleden: toekomstige richtingen voor Olympische gaststeden

Veel economen zijn van mening dat het biedproces van het IOC verkwistende uitgaven aanmoedigt. Corruptie heeft ook het selectieproces geteisterd.

Sommigen suggereren dat de spelen permanent in één stad moeten worden georganiseerd of alleen moeten worden toegekend aan rijke landen die beter in staat zijn de kosten te absorberen.

Uiteindelijk moet elke stad die de Olympische Spelen wil organiseren ervoor zorgen dat de spelen passen in een bredere strategie voor duurzame ontwikkeling.

Zonder een dergelijke planning zal de economische impact van het organiseren van de Olympische Spelen waarschijnlijk een controversieel onderwerp blijven.

Effectieve financiële planning en duurzaam gebruik van faciliteiten zijn van cruciaal belang voor toekomstige Olympische gastheren om de valkuilen te vermijden die steden uit het verleden hebben ervaren.

Het begrijpen van de financiële implicaties op de lange termijn en ervoor zorgen dat Olympische locaties de gemeenschap blijven dienen, kan bijdragen aan het vormgeven van meer succesvolle en verantwoordelijke Olympische erfenissen.

De Olympische Spelen: het vieren van atletische uitmuntendheid en mondiale eenheid

De Olympische Zomerspelen, ontstaan in het oude Griekenland en nieuw leven ingeblazen door Pierre de Coubertin in 1896, vertegenwoordigen het hoogtepunt van internationale sportcompetities.

In de loop der jaren zijn de Spelen in omvang en betekenis gegroeid, waarbij de Verenigde Staten voorop lopen wat betreft gouden medailles en het totaal aantal gewonnen medailles.

Het Olympische landschap is geëvolueerd, waarbij de Sovjet-Unie en de Oostbloklanden in de jaren zestig en negentig als sterke kanshebbers naar voren kwamen, en China sinds 2000 een belangrijke macht werd.

Met name atleten uit onderontwikkelde landen als Jamaica en Kenia hebben uitgeblonken in individuele evenementen, waarbij ze hun talenten op het gebied van sprinten en afstandslopen hebben laten zien.

De deelname van vrouwen aan de Olympische Spelen is gestaag toegenomen, waardoor op de Spelen van Tokio bijna gendergelijkheid is bereikt.

Dit jaar is het de eerste keer in 124 jaar dat gendergelijkheid is bereikt, waarbij ten minste 50% van de deelnemende atleten vrouw is.

Deze vooruitgang onderstreept het engagement van de Olympische beweging voor inclusiviteit en groei.

Terwijl de Spelen van Parijs zich ontvouwen, blijft de schijnwerpers gericht op het aanpakken van de uitdagingen op het gebied van veiligheid, financieel beheer en erfgoedplanning, terwijl de Olympische geest van atletische uitmuntendheid en mondiale eenheid wordt gevierd.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.