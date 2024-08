UltraTech Cement breidt dominantie uit met aankoop van aandelen ter waarde van $472 miljoen in India Cements, te midden van consolidatie in de sector

India’s grootste cementfabrikant, UltraTech Cement, heeft een belangrijke strategische stap aangekondigd die zijn positie in de Indiase cementindustrie zou kunnen hervormen.

Zondag maakte UltraTech zijn plannen bekend om een aandelenbelang van 32,72% in India Cements te verwerven van de promotors van het bedrijf en hun medewerkers voor Rs 3.954 crores ($472,38 miljoen), of Rs 390 per aandeel.

Deze acquisitie volgt op een eerdere aankoop van ongeveer 23% van het aandelenkapitaal van India Cements in juni tegen Rs 268 per aandeel, waardoor het totale belang van UltraTech in het bedrijf op een indrukwekkende 56% komt.

De koersbeweging van UltraTech

UltraTech Cement sloot maandag op Rs 11.873,80, wat een prijsstijging van 1,72% betekent. De aandelen van het bedrijf vertoonden een positieve beweging, wat het optimisme van beleggers en het marktmomentum weerspiegelde.

De afgelopen drie maanden heeft het aandeel beleggers een rendement van 19,07% opgeleverd en het afgelopen jaar is de aandelenkoers met 43% gestegen

Aandelenaankoop stelt de voetafdruk van Zuid-India veilig

Emkay Global benadrukte in een notitie gedeeld met Invezz dat de overname een strategische zet is om de aanwezigheid van UltraTech in Tamil Nadu, een regio die bekend staat om zijn beperkte beschikbaarheid van kalksteen, te versterken.

“Uitgaande van een bezettingsgraad van 70/75% met een EBITDA/ton van Rs1.000/1.200 in FY26E/FY27E (UltraTech heeft een goede staat van dienst wat betreft het omzetten van de verworven activa), bedraagt de impliciete waardering 13,5x/10,5x EV/E, 30-35% korting op waar UltraTech momenteel tegen handelt”, aldus het adviesorgaan.

“Deze activa zullen waarschijnlijk een EBITDA van Rs10-13 miljard genereren in FY26/FY27E, wat ongeveer 5-6% van onze huidige schattingen zou zijn (momenteel niet in onze schattingen verwerkt). Bij de overname van Kesoram/ICL en op basis van de Door de uitbreidingen zal de grijze cementcapaciteit van UltraTech India waarschijnlijk toenemen tot 209 miljoen ton (versus 150 miljoen ton nu) tegen FY27E (~12% CAGR)”, aldus het rapport.

Is de Indiase cementindustrie op weg naar consolidatie?

De Indiase cementindustrie maakt een aanzienlijke consolidatiefase door, gedreven door sterke vraagvooruitzichten en een groeiende focus op capaciteitsuitbreiding.

De Aditya Birla Group, het moederbedrijf van UltraTech, is in een competitieve race verwikkeld met de Adani Group, die onlangs is uitgegroeid tot de op een na grootste cementspeler op de markt door de overname van Ambuja en ACC Cement in 2022.

Volgens een rapport uit mei van het Indiase ratingbureau ICRA leidt consolidatie in de cementsector tot kostenbesparingen, verbeteringen in de operationele efficiëntie en toegang tot kant-en-klare capaciteit en kalksteenreserves.

De vooruitzichten van ICRA voor de sector blijven stabiel, met verwachtingen van een omzetstijging van 9-10% en een verbetering van de operationele marges met 80-100 basispunten in 2024-2025.

Emkay Global voorspelt dat het marktaandeel van de vijf grootste cementgroepen zal stijgen van 40% in FY24 naar ongeveer 58% in FY27, met aanzienlijke winsten voor UltraTech en de Adani Group.

Het marktaandeel van UltraTech zal naar verwachting stijgen van 11% in FY24 naar 25% in FY27, in lijn met het groeiende capaciteitsmarktaandeel in andere regio’s.

Hoewel de winstgevendheid op de korte termijn mogelijk wordt beperkt als gevolg van de toename van verworven activa die op een lager bezettingsniveau opereren, verwacht Emkay dat consolidatie de prijsdiscipline zal vergroten en de winstgevendheid op de lange termijn zal verbeteren.

Het adviesbureau handhaaft een koopadvies voor de aandelen UltraTech met een richtprijs van Rs 12.800 per aandeel, gebaseerd op een 20x EV/EBITDA-multiple.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.