Donald Trump onthult limited edition sneakers met Bitcoin-thema

In een opvallende zet die mode en cryptocurrency combineert, heeft voormalig president Donald Trump de release aangekondigd van limited edition sneakers met Bitcoin-thema.

Deze ontwikkeling volgt op de recente toespraak van Trump op de Bitcoin-conferentie in Nashville, Tennessee, waar hij op 27 juli 2024 een keynote-toespraak hield.

Trumps promotiecampagne voor de sneakers werd belicht in een bericht dat op 31 juli 2024 werd gedeeld op Truth Social, zijn favoriete socialemediaplatform.

In het bericht stond: “Ik heb zaterdag gesproken op de Bitcoin-conferentie in Nashville, Tennessee. Het was GEWELDIG! Koop nu je Bitcoin-sneakers. Deze zijn Limited Edition, ze zijn elk genummerd en je kunt nu betalen met Bitcoin of je favoriete Crypto… “

In dit bericht werd de nadruk gelegd op de integratie van cryptocurrency-betalingen in het aankoopproces van sneakers, waardoor zijn betrokkenheid bij de cryptogemeenschap werd versterkt.

De release van deze sneakers markeert een belangrijke stap in de bredere strategie van Trump om te profiteren van zijn recente pro-crypto-standpunt.

Tijdens zijn toespraak op de Bitcoin-conferentie schetste Donald Trump zijn plannen voor een “strategische Bitcoin-reserve” mocht hij opnieuw worden verkozen, met als doel de liquidatie van de Amerikaanse Bitcoin-bezit te voorkomen.

Hij heeft gezworen SEC-voorzitter Gary Gensler te ontslaan en de in beslag genomen Silk Road Bitcoin in deze reserve om te zetten, waarbij hij beloofde de Amerikaanse Bitcoin-bezit intact te houden.

Trumps omarming van cryptocurrency gaat verder dan zijn toespraak en sneakers. Hij heeft politieke donaties in Bitcoin en andere cryptocurrencies geaccepteerd en heeft eerder NFT-collecties gelanceerd, waardoor zijn aansluiting bij de cryptosector verder wordt versterkt.

De limited edition sneakers zijn niet alleen een fashion statement, maar ook een symbool van Trumps voortdurende inspanningen om verbinding te maken met de cryptocurrency-gemeenschap en deze te ondersteunen.

Trump’s sneakers met Bitcoin-thema zijn beperkt tot slechts 1.000 paar

De hoge sneakers, opvallend vormgegeven in levendig ‘Bitcoin Orange’, kosten $ 499 per paar.

Elke sneaker is gelimiteerd tot slechts 1.000 paar en is genummerd, wat een exclusief tintje geeft voor verzamelaars en liefhebbers.

Bovendien zijn vijf paar in de kleur Bitcoin Orange willekeurig gesigneerd door Donald Trump zelf.

Voor degenen die de voorkeur geven aan een subtieler ontwerp, is er ook een zwarte versie van de sneaker beschikbaar, geprijsd op $ 299 per paar, met een identieke gelimiteerde oplage van 1.000 paar.

Voor degenen die geïnteresseerd zijn in het bezitten van een exemplaar van deze exclusieve release: de sneakers worden verzonden tussen september en november 2024.

Er wordt verwacht dat de vraag groot zal zijn, als gevolg van het groeiende kruispunt van politiek, mode en digitale valuta.