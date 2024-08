Amerikaanse verkiezingen: Harris-campagne levert in juli 310 miljoen dollar op, beter dan Trump

De presidentiële campagne van Kamala Harris heeft een opmerkelijke mijlpaal bereikt op het gebied van fondsenwerving, waarbij in juli 310 miljoen dollar werd binnengehaald.

Bent u op zoek naar signalen & waarschuwingen van pro-handelaren? Meld u GRATIS aan bij Invezz Signals™. Duurt 2 minuten.

Dit cijfer is meer dan het dubbele van de 137 miljoen dollar die de campagne van Donald Trump in dezelfde periode ophaalde, volgens een rapport van Politico.

Aanzienlijk contant voordeel voor Harris

Copy link to section

Op dit moment hebben Harris’ campagne en aangesloten commissies 377 miljoen dollar in contanten achter de hand, wat haar een voordeel van 50 miljoen dollar geeft ten opzichte van Trump, wiens totale middelen 327 miljoen dollar bedragen.

Deze financiële voorsprong onderstreept de groeiende steun voor Harris sinds haar deelname aan de race na het besluit van Joe Biden om zich niet herkiesbaar te stellen.

Sterke steun onder de Democraten

Copy link to section

Harris heeft met succes democraten in het hele land gemobiliseerd. Uit een recente opiniepeiling van Associated Press blijkt dat ongeveer acht op de tien Democraten enigszins of zeer tevreden zouden zijn als zij de Democratische kandidaat voor het presidentschap zou worden.

Deze brede goedkeuring onderstreept de sterke positie van Harris binnen haar partij terwijl ze haar campagne-inspanningen voortzet.

Uit peilingen blijkt dat Harris de leiding heeft in belangrijke staten

Copy link to section

De campagne van Harris boekt ook aanzienlijke vooruitgang in cruciale swing states. Uit een nieuwe peiling van de conservatieve groep Competitiveness Coalition blijkt dat Harris Trump in Pennsylvania en Wisconsin leidt met marges van respectievelijk 48% tot 45% en 48% tot 46%.

Bovendien zijn de twee in Michigan elk 45% gelijk. Deze cijfers tonen de groeiende aantrekkingskracht van Harris onder kiezers in staten die cruciaal zijn voor de presidentsverkiezingen van 2024.

Aankomende campagnetour

Copy link to section

Om van dit momentum te profiteren, is Harris van plan volgende week naar verschillende grote swing states te reizen, waaronder Pennsylvania, Wisconsin, Michigan, North Carolina, Georgia, Arizona en Nevada.

Tijdens deze vijfdaagse campagnetour zal ze in gesprek gaan met kiezers en voortbouwen op haar huidige voorsprong op deze cruciale gebieden.

Aankondiging van running mate nadert

Copy link to section

Harris zal naar verwachting volgende week dinsdag haar running mate bekendmaken.

Tot de finalisten voor de vice-presidentiële plek behoren onder meer de gouverneur van Minnesota Tim Walz, de gouverneur van Pennsylvania Josh Shapiro, de gouverneur van Illinois JB Pritzker, de gouverneur van Kentucky Andy Beshear, de senator van Arizona Mark Kelly en de minister van Transport Pete Buttigieg.

De keuze van een running mate zal cruciaal zijn voor het verder verstevigen van de positie van haar campagne.

JD Vance is onder de loep genomen

Copy link to section

Ondertussen is JD Vance onder de loep genomen vanwege opmerkingen uit 2021, waarin hij Alexandria Ocasio-Cortez bekritiseerde vanwege haar ‘sociopathische houding’ ten opzichte van kinderen en familie in een toespraak voor een katholieke groep.

Deze controverse draagt bij aan het voortdurende politieke discours nu de verkiezingen van 2024 naderen.

Bovendien baant de Courage Tour, een reizende tent met zelfbenoemde profeten, zich een weg door swing states om christenen te verzamelen om op Trump te stemmen, volgens een rapport van The Guardian.

Dit initiatief onderstreept de uiteenlopende strategieën die door verschillende politieke facties worden gebruikt om de steun van kiezers veilig te stellen.

De indrukwekkende fondsenwerving van Kamala Harris en de groeiende steun onder de Democraten positioneren haar als een geduchte kandidaat in de presidentiële race van 2024. Nu er veel geld beschikbaar is en gunstige opiniepeilingen in belangrijke staten, wint haar campagne aan kracht.

Terwijl ze zich voorbereidt om haar running mate bekend te maken en aan een cruciale campagnetour begint, zullen alle ogen gericht zijn op hoe haar strategie zich de komende weken zal ontvouwen.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.