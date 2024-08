Wat drijft Zomato’s bull run? De groei van Blinkit en de sterke winsten over het eerste kwartaal stuwen de aandelen

Drie jaar geleden, op 17 juli, maakte Harsh Goenka, voorzitter van RPG Enterprises, op humoristische wijze de spot met de IPO-razernij rond Zomato op sociale media. Zijn post onderstreepte het scepticisme dat veel investeerders koesterden over het potentieel van Zomato.

Snel vooruit naar vandaag: Zomato heeft zijn marktkapitalisatie meer dan verdubbeld tot bijna $30 miljard.

Dit opmerkelijke groeiverhaal is te danken aan de robuuste winstcijfers over het eerste kwartaal en de indrukwekkende prestaties van het quick-commerce-segment Blinkit.

Een geweldige beursintroductie en een stijgende marktkapitalisatie

Zomato, het toonaangevende platform voor voedselbezorging in India, maakte zijn beursdebuut met een beursintroductie waarop 38,25 keer werd ingeschreven.

Ondanks aanvankelijke scepsis noteerde het aandeel een premie van meer dan 50%, waardoor het een marktkapitalisatie van ongeveer $12 miljard kreeg.

De afgelopen drie jaar is de marktkapitalisatie van Zomato enorm gestegen, meer dan verdubbeld. Alleen al in het afgelopen jaar steeg de aandelenkoers met meer dan 209%.

Vrijdag stegen de aandelen van Zomato met 19% naar een recordhoogte, waarbij de marktwaarde bijna $30 miljard bedroeg, gesteund door beter dan verwachte resultaten over het eerste kwartaal.

Sterke resultaten over het eerste kwartaal stimuleren het vertrouwen

Uit het winstrapport over het eerste kwartaal van Zomato bleek een aanzienlijke stijging van de nettowinst, van Rs 20 miljoen in het kwartaal april-juni van 2023 naar Rs 2,53 miljard voor dezelfde periode in 2024.

De bruto orderwaarde (GOV) van al zijn B2C-activiteiten, waaronder voedselbezorging, snelle handel en uitgaan, groeide jaar-op-jaar met 53% tot Rs 15.455 crore.

Terwijl de voedselbezorging de GOV met 27% zag stijgen, schoot de GOV van Blinkit met 130% omhoog en groeide het uitgaanssegment met 106%.

De agressieve uitbreidingsplannen van Zomato omvatten onder meer het vergroten van het aantal Blinkit-winkels van de huidige 639 naar 1.000 in maart 2025 en verder naar 2.000 in 2026.

Deze ambitieuze doelstellingen worden gesteld met behoud van de winstgevendheid, wat de groeistrategie van het bedrijf benadrukt.

Makelaars verhogen de richtprijzen

De sterke resultaten over het eerste kwartaal waren voor verschillende beursvennootschappen, waaronder Goldman Sachs, Jefferies en Bank of America Securities, aanleiding om hun richtprijzen voor de aandelen van Zomato te verhogen.

Jefferies en Bank of America stelden hun koersdoel vast op Rs 275, terwijl Goldman Sachs deze op Rs 280 stelde.

Goldman Sachs benadrukte Zomato als een van de snelstgroeiende internetbedrijven en verwachtte een CAGR-omzet van 38% van FY24 tot FY27, met marges aan de bovenkant van de mondiale voedselconcurrenten.

Blinkit: de gamechanger

Zomato nam in 2022 Blinkit over, een in moeilijkheden verkerende startup voor het bezorgen van boodschappen in 10 minuten, voor $ 568 miljoen in een volledige aandelendeal.

Aanvankelijk werd deze overname met scepsis onthaald, waardoor de aandelenkoers van Zomato met 20% daalde.

Blinkit is echter een belangrijke groeimotor gebleken.

Uit de meest recente winstgegevens blijkt dat de bijdragen van Blinkit en Zomato’s dochteronderneming voor boodschappen, Hyperpure, zijn toegenomen, wat heeft geleid tot de sterke resultaten over het eerste kwartaal.

Goldman Sachs heeft opgemerkt dat de impliciete waardering van Blinkit nu de kernactiviteit van Zomato op het gebied van voedselbezorging overschrijdt en $13 miljard bereikt, bijna de helft van de marktkapitalisatie van Zomato.

Deze waardering is een zesvoudige stijging ten opzichte van het voorgaande jaar, gedreven door hoger dan verwachte GOV-schattingen.

Toekomst van snelle handel in India

De COVID-19-pandemie versnelde de groei van de quick-commerce (Q-commerce)-industrie, omdat lockdowns en veiligheidsproblemen mensen binnenshuis hielden.

De acceptatie van thuiswerkmodellen heeft deze trend verder aangewakkerd, vooral onder stedelijke millennials en Gen-Z-consumenten.

Volgens een rapport van het Indian Institute of Management (IIM), Ahmedabad, zal het Q-commerce-segment tussen FY22 en FY27 naar verwachting groeien met een CAGR van 27,9%.

Goldman Sachs schat dat Q-commerce platforms, die momenteel actief zijn in minder dan 30 steden, het potentieel hebben om uit te breiden naar 40 tot 50 steden, wat een totale adresseerbare markt (TAM) vertegenwoordigt van ongeveer $150 miljard voor boodschappen en niet-kruidenierswaren in 2023.

Ze geloven dat het quick-commerce-segment binnen twee tot drie jaar ongeveer 70% van de Indiase online boodschappenmarkt kan veroveren, waarbij een evenwicht wordt gevonden tussen prijzen en levertijden.

Het opmerkelijke groeitraject van Zomato wordt mogelijk gemaakt door de strategische overname van Blinkit en de robuuste winsten over het eerste kwartaal.

Nu de snelhandelsector zich blijft uitbreiden, is Zomato goed gepositioneerd om op deze trend te kapitaliseren, waardoor de groei en het beleggersvertrouwen verder worden gestimuleerd. Met ambitieuze uitbreidingsplannen en een focus op winstgevendheid lijkt de bullrun van Zomato klaar om door te zetten.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.