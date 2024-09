De Britse toezichthouder onderzoekt de investering van Amazon van $4 miljard in AI-bedrijf Anthropic

De Competition and Markets Authority (CMA) is een formeel onderzoek gestart naar de miljardeninvestering van Amazon in het Amerikaanse kunstmatige-intelligentiebedrijf Anthropic.

Bent u op zoek naar signalen & waarschuwingen van pro-handelaren? Meld u GRATIS aan bij Invezz Signals™. Duurt 2 minuten.

Het onderzoek heeft tot doel vast te stellen of het partnerschap mogelijk de concurrentie in Groot-Brittannië kan schaden. De CMA maakte donderdag bekend dat het een “Fase 1”-onderzoek is gestart om te beoordelen of de deal tussen Amazon en Anthropic een relevante fusiesituatie vormt die een negatieve invloed kan hebben op het concurrentielandschap.

De eerste bevindingen leiden tot formeel onderzoek

Copy link to section

Na voorlopig onderzoek concludeerde de CMA dat zij voldoende informatie had verzameld om een formeel onderzoek naar de Amazon-Antropische alliantie te starten. De mededeling van de toezichthouder op zijn website geeft aan dat hij nu maximaal 40 werkdagen de tijd heeft om te beslissen of de transactie een diepgaander ‘Fase 2’-onderzoek rechtvaardigt.

Deze stap zal bepalen of de deal inderdaad de concurrentie kan schaden en, zo ja, welke maatregelen nodig kunnen zijn om dergelijke effecten te verzachten.

Details van de investering van Amazon in Anthropic

Copy link to section

Amazon rondde in maart zijn investering van $4 miljard in Anthropic af. De deal, die in twee fasen werd afgerond, omvatte een aanvankelijk aandelenbelang van $1,25 miljard dat in september werd verworven, gevolgd door een aanvullende transactie van $2,75 miljard eerder dit jaar.

Als onderdeel van de overeenkomst worden de geavanceerde grote taalmodellen van Anthropic geïntegreerd in het Bedrock-platform van Amazon, dat wordt gebruikt voor de ontwikkeling van generatieve AI-toepassingen. Deze modellen worden getraind en geïmplementeerd op de aangepaste AI-chips van Amazon, ontwikkeld door de cloud computing-divisie van Amazon Web Services (AWS).

De reacties van Amazon en Anthropic op het onderzoek

Copy link to section

In reactie op het besluit van de CMA om door te gaan met een eerste Fase 1-fusieonderzoek, uitte een woordvoerder van Amazon zijn teleurstelling. De woordvoerder benadrukte dat de samenwerking met Anthropic geen concurrentieproblemen oplevert en niet voldoet aan de beoordelingsdrempel van de CMA.

Amazon benadrukte zijn rol bij het vergroten van de keuze en concurrentie binnen de technologiesector door zijn investering in Anthropic. Ze merkten ook op dat Amazon geen bestuurszetel of beslissingsbevoegdheid heeft bij Anthropic, dat de vrijheid behoudt om samen te werken met andere aanbieders.

Anthropic weerspiegelde de gevoelens van Amazon en bevestigde opnieuw zijn onafhankelijkheid als bedrijf. Een woordvoerder van Anthropic verklaarde dat de strategische partnerschappen en relaties met investeerders het ondernemingsbestuur of de vrijheid om met anderen samen te werken niet in gevaar brengen.

De woordvoerder verwelkomde de mogelijkheid om met de CMA samen te werken en een uitgebreid inzicht te geven in de investeringen van Amazon en hun commerciële samenwerking.

Bredere context van toezichthoudend toezicht

Copy link to section

Het Amazon-Anthropic-partnerschap is niet de enige deal die onder toezicht van de CMA staat. De toezichthouder onderzoekt ook het miljarden-dollar-partnerschap tussen de Amerikaanse softwaregigant Microsoft en AI-leider OpenAI. De CMA moet nog bekendmaken of het een Fase 1-onderzoek naar de Microsoft-OpenAI-deal zal starten.

In de Verenigde Staten heeft de Federal Trade Commission (FTC) ook interesse getoond in recente investeringen en partnerschappen binnen de technologiesector. In januari vaardigde de FTC orders uit aan grote technologiebedrijven, waaronder Microsoft, Amazon en Google, maar ook aan AI-bedrijven als OpenAI en Anthropic, waarbij hen werd verplicht informatie vrij te geven over hun recente samenwerkingen en investeringen.

Deze stap onderstreept een groeiende focus van de regelgeving op de implicaties van aanzienlijke investeringen en partnerschappen op het snel evoluerende gebied van kunstmatige intelligentie.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.