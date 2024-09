Terra Classic, Beam en Akash stijgen nu focus verschuift naar BitBot

Cryptocurrency-prijzen deden het goed in het weekend, omdat het recente gevoel van angst onder investeerders verdween. Het Beam-token steeg zondag met meer dan 16%, terwijl Akash Network (AKT), Artificial Superintelligence Alliance (FET) en Terra Classic (LUNC) met dubbele cijfers stegen.

De meeste grote tokens stonden ook in het groen, met Bitcoin, Ethereum en Solana die met meer dan 2% stegen ten opzichte van vrijdag. Ondertussen richten traders zich nog steeds op Bitbot, de aankomende Telegram-handelsbot die een zeer succesvolle tokenverkoop had.

Cryptocurrencies zijn in opkomst

Er zijn een paar redenen waarom de prijzen van de meeste digitale munten stijgen. Ten eerste laten gegevens zien dat de crypto Fear & Greed-index is gestegen van het fear level van 35 naar het neutrale punt van 55. Deze trend betekent dat het zou kunnen stijgen naar de hebzuchtzone van 60. In de meeste gevallen doen cryptocurrencies het goed als er een gevoel van hebzucht in de markt is.

Ten tweede stegen de tokens naarmate de hoop groeide dat meer regeringen deze digitale munten zouden omarmen. In de Verenigde Staten heeft Donald Trump beloofd de Bitcoin-bezittingen van het land, die op meer dan 213k staan, te behouden. Er zijn ook tekenen dat hij akkoord zal gaan met het instellen ervan als reserve van een land.

Vorige week ondertekende de Russische president Poetin een wetsvoorstel dat Bitcoin en mining legaliseerde in een grote verandering van toon. Analisten geloven dat China nu over zou kunnen gaan tot het opheffen van het verbod op deze munten, een stap die positief zou zijn.

Ten derde zijn er tekenen dat de Federal Reserve in de volgende vergadering in september de rente gaat verlagen. Dat komt doordat de arbeidsmarkt is verslechterd, terwijl de inflatie de afgelopen maanden is blijven dalen.

Renteverlagingen door de Federal Reserve zouden leiden tot meer winsten bij risicovolle activa zoals aandelen en cryptovaluta, zoals we in 2021 zagen.

BitBot-tokenclaim gaat door

Ondertussen houden handelaren BitBot in de gaten, de nieuwe Telegram-bot die miljoenen dollars ophaalde tijdens een zeer succesvolle tokenverkoop.

De ontwikkelaars hebben het project nu opengesteld voor claims voorafgaand aan het verwachte beursnoteringsproces.

Om te beginnen is BitBot een bedrijf dat drie snelgroeiende industrieën wil verenigen: crypto, Telegram en kunstmatige intelligentie. Cryptocurrencies worden nu gewaardeerd op meer dan $2,3 biljoen en de sector blijft bloeien.

Telegram is een grote industrie geworden, geholpen door de aanhoudende tap-to-earn en andere gamingplatforms. Enkele van de meest opvallende spelers in de industrie zijn Hamster Kombat, TapSwap, Catizen, PixelSwap en Notcoin.

Het netwerk bevindt zich ook op het kruispunt van kunstmatige intelligentie (AI), dat alle industrieën heeft verstoord. De applicatie wil met name de grootste Telegram-bot voor de financiële industrie worden. Het zal handelssignalen leveren in andere industrieën zoals forex, crypto en grondstoffen.

Het belangrijkste voordeel van BitBot is dat het non-custodial is, wat betekent dat de fondsen van gebruikers veilig zijn omdat de ontwikkelaars geen toegang hebben tot de fondsen.