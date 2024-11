Book of Meme stijgt met 18% nu MOG, MEW, FLOKI en WIF stijgen

Book of Meme steeg de afgelopen 24 uur, aangezien meme-munten de rally op de cryptomarkt op 18 oktober leidden.

Advertisement Bent u op zoek naar signalen & waarschuwingen van pro-handelaren? Meld u GRATIS aan bij Invezz Signals™. Duurt 2 minuten.

Na de indrukwekkende stijging van Bitcoin (BTC) boven de $68.000, zijn meme-munten in de schijnwerpers komen te staan.

Advertisement

Dogecoin (DOGE) steeg met 10% en bereikte daarmee het hoogste punt in 11 weken, terwijl andere tokens met een hondenthema, zoals Brett, Bonk en Popcat, ook aanzienlijke winsten boekten.

Volgens DEGEN NEWS op X waren zeven van de tien grootste stijgers onder de top 100 munten qua marktkapitalisatie tijdens de vroege Amerikaanse handel op vrijdag meme-munten.

BOME stijgt met 18%

Copy link to section

Volgens CoinMarketCap-gegevens op het moment van schrijven, zijn de top drie tokens in termen van 24-uurswinsten onder de top 100 op basis van marktkapitalisatie Book of Meme (BOME), Mog Con (MOG) en cat in a dogs world (MEW). Floki (FLOKI) en dogwifhat (WIF) behoorden ook tot de grootste stijgers.

Voor Book of Meme was er ook sprake van een stijging in het handelsvolume, waarbij handelaren meer dan $ 337 miljoen deden, wat neerkomt op een stijging van 26% in dezelfde periode.

Hoewel deze behoorlijke stijging erop duidde dat de bulls agressief zijn, werd BOME verhandeld op niveaus die voor het laatst werden gezien op 15 oktober, toen de prijzen daalden van boven de $0,011 te midden van toegenomen volatiliteit.

De meme-munt uit Solana is de afgelopen week met meer dan 55% gestegen en het afgelopen jaar met meer dan 986%.

MOG-, MEW-, FLOKI- en WIF-tokens winnen

Copy link to section

Ook andere meme-munten stegen, omdat analisten voorspelden dat het meme-verhaal sterker zou worden in de verwachte haussecyclus.

MOG en MEW registreerden elk een opwaartse beweging die de top altcoins versloeg. Bijvoorbeeld, de prijs van Mog Coin veranderde ongeveer 11% hoger van eigenaar, en cat in dogs world handelde 9% omhoog.

Ook FLOKI en WIF lieten een stijging zien in zowel de prijs als het dagelijkse volume, met respectievelijk 19% en 14%.

TRON-ecosysteem profiteerde van toename van meme-munten

Copy link to section

De 100 grootste marktkapitalisatiestijgers voor memecoins zijn voornamelijk te vinden op Ethereum en Solana.

Uit een recent rapport van cryptoplatform Messari blijkt echter dat meme-munten een cruciale rol speelden in de prijsstijging van TRON (TRX) in het afgelopen kwartaal.

SunPump, het nieuwe meme coin-lanceringsplatform van TRON, is wat deze groei heeft aangewakkerd, postte Messari op X. Deze groei werd weerspiegeld in de gedecentraliseerde financiële (DeFi) statistieken voor TRON, waaronder een stijging van de Q3-omzet met 29% tot een nieuw record.

Op Tron gebaseerde meme-munten zoals Sundog (SUNDOG) lopen achter.

Uit on-chain statistieken blijkt echter dat ze in het laatste kwartaal het volume van de decentrale exchange (DEX) van TRON met 150% op kwartaalbasis hebben laten toenemen.

De totale waarde van het platform bereikte $ 8,09 miljard met een stijging van 4%.