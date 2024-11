British American Tobacco biedt schikking van 24 miljard dollar om Canadese rechtszaken op te lossen

Philip Morris International (PM.N), British American Tobacco (BATS.L) en Japan Tobacco (2914.T) hebben een schikking van 32,5 miljard Canadese dollar (23,6 miljard dollar) bereikt om een langlopend juridisch geschil in Canada op te lossen.

De schikking is het resultaat van bijna tien jaar procederen, nadat een rechtbank in Quebec in 2015 een schadevergoeding toekende aan ruim 100.000 rokers en ex-rokers. Zij stelden dat de bedrijven consumenten niet voldoende hadden gewaarschuwd voor de gezondheidsrisico’s die roken met zich meebrengt.

Het voorstel maakt deel uit van een bemiddelingsproces dat wordt begeleid door een door de rechtbank aangestelde bemiddelaar.

Uitspraak van rechtbank in 2015 waarbij 15 miljard Canadese dollar aan schadevergoeding werd toegekend

De juridische strijd begon in 2015, toen een rechtbank in Quebec uitspraak deed in het nadeel van de Canadese dochterondernemingen van Philip Morris, British American Tobacco en Japan Tobacco.

De uitspraak kende ongeveer 15 miljard Canadese dollar aan schadevergoeding toe aan rokers in Quebec die beweerden dat de bedrijven al sinds de jaren vijftig op de hoogte waren van de gezondheidsrisico’s van roken, maar hun producten bleven verkopen zonder de juiste waarschuwingen.

Nadat de rechtbank de uitspraak in 2019 had bekrachtigd, vroegen de Canadese eenheden faillissementsbescherming aan, zodat er tijd was voor onderhandelingen over een mogelijke schikking.

Bemiddelingsproces leidt tot voorstel van miljarden dollars

Onder toezicht van de rechtbank onderhandelen de Canadese dochterondernemingen van de drie tabaksgiganten over de voorwaarden van een schikking.

Hoewel het totale schikkingsbedrag van 32,5 miljard Canadese dollar is vastgesteld, moet de verdeling van dit bedrag tussen Philip Morris, British American Tobacco en Japan Tobacco nog worden afgerond.

De bedrijven blijven optimistisch dat de juridische procedure binnenkort zal worden afgerond. CEO Jacek Olczak van Philip Morris sprak de hoop uit dat hun Canadese tak, Rothmans, Benson & Hedges (RBH), zich kan richten op toekomstige bedrijfsactiviteiten.

BAT noemt het voorgestelde plan een ‘positieve stap’

British American Tobacco, eigenaar van Imperial Tobacco Canada, heeft de voorgestelde schikking omschreven als een positieve stap in de richting van een oplossing.

Hoewel het bedrijf geen specifieke details over het plan wilde geven, benadrukte het wel dat het de regeling steunt.

Het bedrijf is van plan om de beschikbare kasreserves en de toekomstige kasstroom uit de verkoop van Canadese tabak te gebruiken om zijn deel van de schikking te financieren.

Ondanks deze aankondiging daalden de aandelen van British American Tobacco vrijdagochtend met 3%, wat wijst op voorzichtigheid onder beleggers.

Philip Morris verwacht in december over het plan te stemmen

Het voorgestelde schikkingsplan moet door de eisers worden goedgekeurd voordat er kan worden doorgegaan.

Philip Morris heeft aangegeven dat er naar verwachting in december 2024 een stemming zal plaatsvinden en dat er, als de stemming wordt aangenomen, waarschijnlijk in de eerste helft van 2025 een hoorzitting zal plaatsvinden om het plan goed te keuren.

Een succesvolle stemming zou een einde maken aan jaren van onzekerheid voor de Canadese activiteiten van de tabaksbedrijven, die onder faillissementsbescherming stonden en met aanzienlijke financiële verplichtingen kampten.

Schikking markeert een belangrijke verschuiving in Canadese tabaksrechtszaken

Als deze schikking wordt goedgekeurd, is dit een van de grootste in de Canadese rechtsgeschiedenis en een keerpunt in de tabakszaken in het land.

De zaak benadrukt de langetermijngevolgen van roken voor de gezondheid en de verantwoordelijkheid van tabaksfabrikanten om consumenten op de hoogte te stellen van de risico’s.

Het onderstreept ook de aanzienlijke financiële impact die dergelijke rechtszaken kunnen hebben op grote wereldspelers als Philip Morris, British American Tobacco en Japan Tobacco, aangezien zij te maken hebben met voortdurende juridische uitdagingen in verschillende rechtsgebieden.