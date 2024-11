Hoe moeilijk is het om TSMC’s marktaandeel te veroveren? Samsung leert het op de harde manier

Samsung Electronics heeft ASML Holdings gevraagd de levering van apparatuur voor zijn nieuwe fabriek in Texas uit te stellen, wat de productieproblemen van het bedrijf aan het licht heeft gebracht.

Advertisement Bent u op zoek naar signalen & waarschuwingen van pro-handelaren? Meld u GRATIS aan bij Invezz Signals™. Duurt 2 minuten.

Het bedrijf heeft nog niet genoeg klanten voor het project geworven om de fabriek operationeel te houden.

Advertisement

Het bedrijf is wanhopig op zoek naar klanten voor de fabriek, waar het 17 miljard dollar aan heeft besteed.

Het bedrijf heeft een deel van het personeel terug naar huis gestuurd om de kosten van de faciliteit te beheren.

Als het bedrijf geen klanten voor zijn producten kan vinden, kan dat een ernstig risico vormen voor de financiële gezondheid van het bedrijf.

Waarom is de fabriek in Taylor City belangrijk?

Copy link to section

Jay Y. Lee, voorzitter van Samsung, wil dat zijn bedrijf uitgroeit van een fabrikant van geheugenchips tot een volwaardige chipproducent.

De chipindustrie wordt momenteel gedomineerd door Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).

Een andere concurrent van Samsung, SK Hynix, is momenteel ook bezig met het opvoeren van de productie van zijn AI-chips.

Hierdoor bevindt Samsung zich in een lastige positie en bestaat het risico dat het achterblijft naarmate concurrenten de opkomende technologieën domineren.

Eerder deze week kelderde de aandelenkoers van ASML nadat de chipfabrikant zijn prognose verlaagde vanwege de lage vraag naar niet-AI-producten.

Ook werd aangegeven dat er enige vertraging in de omzetgroei zal optreden, omdat een aantal fabrieken te maken hebben met vertragingen.

Het lijkt erop dat een van die fabrieken de fabriek van Samsung in Taylor City was.

De industrie verwacht nu al dat de bouw van de fabriek zal worden uitgesteld tot 2026.

Maar als Samsung er niet in slaagt om grote aantallen klanten binnen te halen, kan een afschrijving van de activa niet worden uitgesloten.

Samsung heeft deze ontwikkelingen uiteraard ontkend en stelt dat de terugkeer van het personeel een routinematige rotatie is.

Hoe moeilijk is het om TSMC te vangen?

Copy link to section

Het is moeilijk voor te stellen dat een klein land als Taiwan het centrum van de AI-revolutie zou worden.

Maar dankzij de unieke en betrouwbare technologie wil iedereen met het bedrijf samenwerken.

Deze overmatige afhankelijkheid is ook in politieke kringen een veelbesproken onderwerp geworden. Landen als de VS en China vertrouwen op TSMC om essentiële defensie-uitrusting voor hen te maken.

Beide landen zijn er tot nu toe niet in geslaagd een alternatief te vinden. De ontwikkeling van Samsung laat zien waarom.

Het marktaandeel van Samsung in contractproductie is de afgelopen vijf jaar gedaald van 19% naar 11%.

Ondertussen heeft TSMC nu 62% van het marktaandeel in handen. Deze groeiende kloof is moeilijk te overbruggen en iedereen die het heeft geprobeerd, komt de harde realiteit tegen.

Intel is een ander bedrijf dat de contractproductiesector betrad in een poging om zijn activiteiten te diversifiëren.

Ook de Amerikaanse overheid juichte de stap toe en financierde haar fabrieken in de VS in een poging de afhankelijkheid van buitenlandse bedrijven te verminderen.

Maar het verhaal van Intel is al bij iedereen bekend. Het bedrijf stort in onder het gewicht van zijn uitbreidingen.

Samsung heeft verdere investeringen in zijn gieterijlijnen in Korea nu uitgesteld. De productie van 3nm-chips kampt ook met lage opbrengstproblemen, een ander probleem waar andere chipmakers in het verleden ook mee te maken hebben gehad.

Totdat andere bedrijven het geheime ingrediënt van TSMC ontdekken, zal het moeilijk zijn om marktaandeel van de chipfabrikant af te pakken.