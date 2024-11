Polycab India-aandelen dalen met meer dan 5% ondanks sterke Q2-winsten, hier is waarom

De aandelen van Polycab India daalden op 18 oktober met ruim 5%, ondanks het feit dat het bedrijf solide winsten rapporteerde voor het tweede kwartaal van boekjaar 2025.

Het bedrijf voor elektrische goederen rapporteerde een stijging van 3,6% op jaarbasis (YoY) in de nettowinst tot ₹445,2 crore, terwijl de totale inkomsten groeiden tot ₹5.574,6 crore, een stijging ten opzichte van ₹4.253 crore in dezelfde periode vorig jaar.

Ondanks het feit dat Polycab in het tweede kwartaal de hoogste omzet ooit behaalde, gedreven door een binnenlandse groei van 28% in het segment kabels en draden (C&W), daalden de aandelen van Polycab vanwege zorgen over de marge.

Op het moment van schrijven stonden de aandelen van Polycab 3% lager op ₹6.910,35 op de National Stock Exchange (NSE).

Robuuste omzet, maar marges staan onder druk

De prestaties van Polycab werden voornamelijk gedreven door zijn kernactiviteit, draden en kabels, waarvan de groei groter was dan die van andere segmenten.

Analisten wezen er echter op dat de operationele winstmarges werden beïnvloed door de toegenomen concurrentie en veranderingen in de productmix.

Het bedrijf rapporteerde ook een groei van 18% in het FMEG-segment (Fast-Moving Electrical Goods), hoewel dit segment nog steeds verlies lijdt.

Jefferies gaf een ‘kopen’-rating af met een koersdoel van ₹8.315 per aandeel. Daarmee erkende hij de sterke prestaties in het tweede kwartaal, maar noemde hij de druk op de marges als een belangrijke uitdaging.

Nuvama handhaafde ook zijn koopadvies en stelde een koersdoel van ₹8.340 vast, verwijzend naar het groeipotentieel van het bedrijf op zowel de binnenlandse als internationale markt.

Exportstrategie stimuleert groei op lange termijn

Polycab breidt zijn activiteiten ook buiten India uit: de export is nu goed voor 10% van de omzet van C&W.

Analisten zijn van mening dat deze verschuiving naar internationale markten kansen biedt voor groei met hogere marges.

Nuvama benadrukte de verschuiving van Polycab van een op orders gebaseerd exportmodel naar een op distributie gebaseerd model, wat het bedrijf zou kunnen positioneren voor aanhoudende groei op de wereldmarkt.

“Zodra de vraag aantrekt, kan de omzetgroei in FMEG leiden tot sterkere margeverbeteringen dan de markt momenteel verwacht”, aldus Nuvama.

Polycab’s aandelenoutperformance en toekomstige vooruitzichten

Ondanks de daling van vandaag zijn de aandelen van Polycab dit jaar met 24% gestegen. Daarmee overtreffen ze de winst van 15% van de Nifty.

De aandelen van Polycab zijn de afgelopen 12 maanden met 30% gestegen, vergeleken met een stijging van 25% voor Nifty in dezelfde periode.

Het bedrijf is nog steeds de grootste fabrikant van draden en kabels in India en een van de snelstgroeiende spelers in de FMEG-sector.

Met 23 productiefaciliteiten, meer dan 15 kantoren en meer dan 25 magazijnen verspreid over India is Polycab goed gepositioneerd voor toekomstige groei.

Makelaars blijven optimistisch over het vermogen van het bedrijf om de groei vast te houden, met een specifieke focus op de groeiende exportactiviteiten en het mogelijke herstel van de marges in het FMEG-segment.