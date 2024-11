Waarom daalden de HEG-aandelen met meer dan 80% op handelsapps?

De aandelen van HEG Ltd., een vooraanstaande fabrikant van grafietelektroden, daalden vrijdag met 80,12% in de vroege handel en openden op ₹511 per stuk, vergeleken met een vorige slotkoers van ₹2.570,80.

Hoewel de scherpe daling aanvankelijk voor sommige investeerders een verrassing was, werd de daling toegeschreven aan de 5:1-aandelensplitsing van het bedrijf.

HEG verlaagde de nominale waarde van haar aandelen van ₹10 naar ₹2 en paste de aandelenkoers dienovereenkomstig aan.

Aandelensplitsing past prijs aan maar behoudt marktwaarde

De aandelensplitsing heeft de waarde per aandeel opnieuw vormgegeven, zonder dat dit gevolgen heeft voor de marktkapitalisatie van HEG.

Dergelijke splitsingen worden doorgaans doorgevoerd om de liquiditeit te vergroten en aandelen toegankelijker te maken voor particuliere beleggers door de koersen van individuele aandelen te verlagen.

HEG, gevestigd in India, exploiteert een van de grootste geïntegreerde grafietelektrodenfabrieken ter wereld en verwerkt Ultra High Power (UHP)-elektroden.

Het bedrijf exporteert meer dan 70% van zijn productie naar ruim 30 landen en is daarmee een belangrijke speler op de wereldwijde markt voor grafietelektroden.

De fundamenten van HEG blijven sterk, zegt Jefferies

Het internationale makelaarskantoor Jefferies gaf eerder dit jaar een koopadvies voor HEG, waarmee de solide financiële positie en het groeipotentieel van het bedrijf werden onderstreept.

Volgens Jefferies heeft HEG onlangs haar elektrodecapaciteit uitgebreid met 20.000 metrische ton (mt), die in november 2023 operationeel werd. Daarmee komt de totale geïnstalleerde capaciteit op 100.000 mt.

Jefferies benadrukte de robuuste balans van HEG met minimale schulden en aanzienlijke kasreserves, waardoor het bedrijf goed gepositioneerd is voor toekomstige groei.

Het bedrijf waardeerde HEG op een EV/EBITDA-veelvoud van 7 keer, iets onder het historische 10-jarig gemiddelde van het aandeel.

Prognoses voor de prijzen van grafiet-elektroden en naaldcokes

Volgens de analyse van Jefferies zal de vraag naar grafietelektroden de komende jaren stabiel blijven. Verwacht wordt dat de gemiddelde verkoopprijs in boekjaar 2025 $ 4.900 per ton zal bedragen en in zowel boekjaar 2026 als boekjaar 2027 $ 5.500 per ton.

De makelaar voorspelde ook dat naaldcokes, een belangrijke grondstof voor de productie van elektroden, gedurende dezelfde periode een gemiddelde prijs van $ 2.000 per mt zou handhaven.

Jefferies verwacht dat de operationele marges van HEG in boekjaar 2025 een dieptepunt van 14,4% zullen bereiken, waarna ze in boekjaar 2027 zullen stijgen tot 34,6%. Dit weerspiegelt het potentieel van het bedrijf voor aanhoudende winstgevendheid naarmate de marktomstandigheden stabiliseren.

HEG’s bod om de liquiditeit van het aandeel te vergroten

Na de aandelensplitsing weerspiegelt de aangepaste koers van HEG de strategie van het bedrijf om de liquiditeit van het aandeel te vergroten en tegelijkertijd sterke marktfundamenten te behouden.

Van investeerders wordt verwacht dat ze de prestaties van het bedrijf nauwlettend in de gaten houden, vooral gezien HEG’s afhankelijkheid van internationale markten en de veranderende vraag naar grafietelektroden.

Ondanks de prijsaanpassing blijven de vooruitzichten van Jefferies optimistisch. Het bedrijf is ervan overtuigd dat HEG goed gepositioneerd is voor groei, gezien de gunstige marktdynamiek.

Om 10:15 uur werden de HEG-aandelen verhandeld voor ₹511, wat een stabiele vraag naar het aandeel na de splitsing weergeeft.

Marktanalisten voorspellen dat de interesse van beleggers zal toenemen naarmate de aangepaste aandelenkoers HEG toegankelijker maakt voor particuliere beleggers.