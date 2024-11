Yen zakt voorbij 150 per dollar: Japan in hoogste staat van paraatheid voor verdere dalingen te midden van economische onzekerheid

De Japanse valutaautoriteiten hebben een waarschuwing afgegeven, aangezien de yen onder de kritische grens van 150 per dollar is gedaald. Dit wijst erop dat er ondanks mogelijke interventiemaatregelen nog meer koersdalingen kunnen plaatsvinden.

Na de opmerkingen van Atsushi Mimura, de hoogste valutafunctionaris van het land, herstelde de yen zich licht en steeg met 0,2% naar 149,86 per dollar.

Volgens een rapport van Bloomberg suggereren analisten die de munt in de gaten houden dat deze verder in waarde kan dalen, mogelijk tot 160 per dollar. Dit komt door de robuuste economische cijfers uit de VS, waardoor handelaren hun verwachtingen over renteverlagingen door de Federal Reserve temperen.

Onzekerheden in het Japanse en Amerikaanse monetaire beleid dragen bij aan schommelingen in de waarde van de yen.

Premier Shigeru Ishiba gaf eerder deze maand aan dat Japan niet voorbereid is op verdere renteverhogingen, hoewel hij later zijn standpunten aanpaste aan die van de Bank of Japan (BOJ).

Daarentegen suggereren overnight indexed swaps dat de Fed waarschijnlijk minstens twee renteverlagingen van een kwart procentpunt zal doorvoeren tijdens de komende drie vergaderingen tot en met januari.

“De markt prijst nog steeds een renteverlaging van de Fed te hoog in, dus als we zien dat de verwachtingen afnemen, denk ik dat de yen geleidelijk zal verzwakken,” aldus Tohru Sasaki, hoofdstrateeg bij Fukuoka Financial Group Inc. Hij voegde toe dat de yen de 160-grens zou kunnen bereiken als we het nieuwe jaar ingaan.

Een verdere daling van de yen richting 150 of 155 zou de BOJ ertoe kunnen aanzetten om de rente eerder te verhogen dan verwacht, aldus Kazuo Momma, een voormalig uitvoerend directeur van de BOJ, die vorige week sprak op een Bloomberg-conferentie.

Hij merkte op dat het besluit van de BOJ om de rente in juli te verhogen grotendeels werd ingegeven door de zwakte van de yen.

Tot nu toe hebben ambtenaren van het ministerie van Financiën zich grotendeels onthouden van commentaar op de beweging van de yen sinds 7 oktober, toen sterke Amerikaanse werkgelegenheidscijfers een uitverkoop veroorzaakten.

Uit hun uitspraken blijkt doorgaans hoe bezorgd ze zijn over de stabiliteit van de munteenheid en hoe groot de kans is dat er wordt ingegrepen.

“Er is een mogelijkheid dat de dollar-yen nog verder zal stijgen, dus Mimura deed deze opmerking waarschijnlijk om verdere depreciatie van de yen af te remmen”, aldus Teppei Ino, hoofd van het wereldwijde marktonderzoek in Tokio bij MUFG Bank Ltd.

Hij waarschuwde dat de BOJ mogelijk geen tijd meer heeft om effectief in te grijpen.

Het beleggerssentiment wordt ook beïnvloed door de onzekerheden rondom de aanstaande verkiezingen in zowel de VS als Japan.

De mogelijke terugkeer van voormalig president Donald Trump of het risico dat de Japanse regerende Liberaal-Democratische Partij haar meerderheid in het lagerhuis verliest, zorgen voor meer volatiliteit op de markt.

“Als we de 152 halen, dan zie ik 156, tenzij het Ministerie van Financiën ingrijpt”, voorspelde Shoki Omori, hoofdstrateeg bij Mizuho Securities Co.

Hij merkte op dat hoewel verbale interventies kunnen toenemen, de kans klein lijkt dat Japan zijn munteenheid actief zal steunen vóór de nationale verkiezingen op 27 oktober.

Marktdeelnemers zullen de uitspraken van centrale bankfunctionarissen in beide landen nauwlettend in de gaten houden, met name de toespraak van BOJ-vicegouverneur Shinichi Uchida, die gouverneur Kazuo Ueda vertegenwoordigt.

Sommige analisten zijn echter van mening dat er op korte termijn waarschijnlijk geen grote beweging in de munt zal plaatsvinden, vanwege het huidige voorzichtige klimaat.

“Gezien het Trump-risico lijkt het erop dat de omgeving het op korte termijn lastig zal maken om de dollar te verkopen”, schreef Yujiro Goto, hoofd valutastrategie bij Nomura Securities Co. in Tokio.

Hij voegde eraan toe dat hij weliswaar verwacht dat de wisselkoers tussen de dollar en de yen tegen het einde van het jaar zal worden aangepast, maar dat deze op korte termijn waarschijnlijk rond de 150 zal blijven.