LATAM crypto-update: de opkomst van Colombia, Meli Dólar van Mercado Libre en de stablecoin-regelgeving van Brazilië

Deze week komen Colombia en Brazilië naar voren als leiders in het Latijns-Amerikaanse cryptovalutalandschap, met veelbelovende groeimogelijkheden.

Volgens het recente Geography of Cryptocurrency Report 2024 van Chainalysis heeft de regio een opmerkelijke toename van 42,5% in cryptocurrency-transacties op jaarbasis gezien, waarmee de regio haar status als de op één na snelst groeiende markt ter wereld heeft verstevigd.

Uit het rapport blijkt dat ongeveer 700 miljoen mensen in Latijns-Amerika cryptotransacties hebben uitgevoerd, goed voor een verbijsterende omzet van 415 miljard peso van juli 2023 tot juni 2024.

Ter vergelijking: Sub-Sahara Afrika staat wereldwijd op de eerste plaats met een stijging van 45% in crypto-activiteit.

Colombia staat op de vijfde plaats wat betreft de acceptatie van cryptovaluta, met een indrukwekkende toestroom van 25 miljard dollar aan cryptotransacties gedurende de genoemde periode.

Het land is ook de zesde snelst groeiende in deze sector, met een opmerkelijke stijging van 25% in de waarde van zijn cryptotransacties, aldus Chainalysis.

Meli Dólar: het baanbrekende initiatief van Mercado Libre

De introductie door Mercado Libre van Meli Dólar, een stablecoin die gekoppeld is aan de Amerikaanse dollar, markeert een belangrijke verschuiving in de cryptomarkt in Latijns-Amerika voor 2024.

Dit initiatief versterkt het loyaliteitsprogramma van Mercado Libre in Brazilië en Mexico en biedt gebruikers de stabiliteit van de Amerikaanse dollar te midden van fluctuerende markten.

In een interview met Forbes meldde Ignacio Estivariz, VP van Fintech Services bij Mercado Libre, dat miljoenen gebruikers Meli Dólar al hebben ontvangen via loyaliteitsbeloningen of directe aankopen.

Hoewel de focus voorlopig nog op Brazilië ligt, gaf Estivariz aan dat er geen directe plannen zijn om Meli Dólar uit te breiden naar andere landen.

De regelgevende inspanningen van Brazilië op het gebied van cryptovaluta

De Braziliaanse overheid werkt nauw samen met de centrale bank om de regelgeving rondom cryptovaluta en maaltijdbonnen aan te pakken.

Nu Gabriel Galipolo de nieuwe president van de centrale bank is, wil de regering de regelgeving, die in het verleden versnipperd was, uniformiseren.

Ondertussen maakt de stablecoinsector in Brazilië een snelle groei door en begint deze Bitcoin te overtreffen in transactievolumes op lokale beurzen.

Stablecoins zijn aantrekkelijk voor gebruikers die op zoek zijn naar minder volatiliteit en positioneren Brazilië als een hub voor grensoverschrijdende B2B-betalingen.

Uit recente gegevens van Chainalysis blijkt dat Latijns-Amerika de op één na snelst groeiende regio is voor het gebruik van stablecoins, met een groeipercentage van ruim 42%.

Amerikaanse verkiezingen hebben invloed op Latijns-Amerikaanse cryptomarkten

Terwijl de Amerikaanse presidentsrace op gang komt, reageren financiële markten. Peilingen geven aan dat de race tussen Republikeinse kandidaat Donald Trump en Democratische vicepresident Kamala Harris steeds spannender wordt, wat invloed heeft op activa zoals Bitcoin en de Mexicaanse peso.

Trump heeft de leiding genomen in online voorspellingsmarkten zoals PredictIt en Polymarket. Polymarket was hem laatst met 61% tegen 39% gunstiger gezind dan Harris, meldde Reuters.

Volgens een rapport van het Wall Street Journal van vrijdag kunnen Trumps winsten op Polymarket worden toegeschreven aan een groep van vier accounts die gezamenlijk ongeveer 30 miljoen dollar aan cryptocurrency hebben ingezet op zijn mogelijke overwinning.

Beleggers zijn voorzichtig en merken op dat de huidige marktbewegingen ook worden beïnvloed door het toenemende economische optimisme na de positieve Amerikaanse werkgelegenheidsrapporten en de recente renteverlagingen van de Federal Reserve.

Het cryptovalutalandschap in Latijns-Amerika verandert snel, waarbij landen als Colombia en Brazilië vooroplopen in de acceptatie van digitale activa en de integratie van blockchaintechnologie.

Deze verschuiving weerspiegelt niet alleen de veranderende voorkeuren van consumenten, maar betekent ook een bredere transformatie van financiële kaders.