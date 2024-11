VanEck verlaagt Ethereum-prijsverwachting naar $7.334: wat heeft geleid tot deze scherpe herziening?

Ten eerste is het koersdoel van #ETH $22k voor 2030, terwijl de verkiezingsvoorspelling voor 2024 was. Maar ik ben het ermee eens dat de veranderende fundamenten suggereren dat een modelupdate op zijn plaats is. We gingen uit van een 50:50-verdeling op TVL tussen Ethereum en L2s en een 50:50-verdeling op de geprojecteerde MEV (die…