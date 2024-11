Elon Musk blijft neutraal over XRP, bevestigt dat crypto ‘helpt bij individuele vrijheid’

SpaceX en Tesla-CEO Elon Musk bespraken verschillende onderwerpen tijdens zijn politieke bijeenkomst in Pennsylvania.

Toen Musk werd ondervraagd over cryptoregelgeving in de Verenigde Staten en zijn mening over de mogelijke acceptatie van de XRP Ledger door financiële instellingen, bleef hij neutraal over XRP, maar bevestigde hij wel zijn steun voor de algehele cryptomarkt.

De Tesla-miljardair benadrukte dat “crypto, door zijn aard, bijdraagt aan de individuele vrijheid.”

Ondertussen weerspiegelde de markt voor digitale activa het optimisme en kleurden de koersgrafieken groen, waarbij altcoins de boventoon voerden.

XRP bleef dit weekend stijgen en werd verhandeld voor $0,5517, nadat het de afgelopen dag met 3% was gestegen.

Elon Musk’s standpunt over XRP

Elon Musk bleef Donald Trump steunen tijdens zijn tour door Pennsylvania.

De voormalige president kan nog steeds rekenen op massale steun nu de verkiezingen dichterbij komen ( volgens Polymarket ).

Ondertussen stelde een individu de houding van de SEC ten opzichte van digitale tokens onder het huidige Biden-regime ter discussie en of financiële instellingen XRP Ledger (in de toekomst) zouden opnemen. Elon Musk bleef neutraal tegenover Ripple’s token.

Ondertussen zorgde zijn positieve houding ten opzichte van de brede cryptomarkt voor zichtbaar optimisme.

De Amerikaanse SEC heeft XRP de afgelopen jaren aangevallen en noemde het een security token. Hoewel de rechter oordeelde dat de remittance coin de vastgestelde wetten niet schond, ging het agentschap begin oktober in beroep tegen het vonnis.

In de oproep uitten veel voorstanders van cryptovaluta kritiek op de aanpak van de SEC ten aanzien van de regulering van cryptovaluta. Velen verwachtten grote veranderingen als Trump de verkiezingen in november wint.

Elon Musk steunt pro-XRP-advocaat Deaton als vervanger van senator Warren

Tesla CEO bevestigde zijn steun voor XRP-vriendelijke advocaat John Deaton om senator Elizabeth Warren te vervangen – die samenwerkt met Gary Gensler om “de crypto-industrie in Amerika te doden.”

Musk reageerde op Brian Armstrong, CEO en medeoprichter van Coinbase, die de SEC aanviel nadat deze zijn beurs had aangeklaagd en de toezichthouder zelfs uitnodigde voor een rechtszaak.

Ondertussen is Musks “Ja”-antwoord in lijn met Armstrongs standpunten, en steunt hij Deaton om Elizabeth Warren te vervangen tijdens de komende stemming in de Senaat van Massachusetts.

Bovendien bleek uit de stevige respons dat hij er vertrouwen in had dat Warrens anti-cryptostandpunt de financiële vrijheid in de VS zou blijven schaden.

Huidige prijsactie van XRP

De altcoin werd verhandeld voor $0,5517 na een stijging van bijna 3% de afgelopen dag. XRP geeft bullish signalen af en de stijging van 90% in het dagelijkse handelsvolume geeft optimisme aan voor aanhoudende prijsstijgingen.

De enorme steun van de community in de aanloop naar de komende verkiezingen, die nog steeds meer aan crypto is gekoppeld dan voorheen, zou XRP kunnen helpen eventuele door de SEC veroorzaakte bearishness te absorberen te midden van een brede crypto-hausse.

Bovendien heeft de toezichthouder in de loop der jaren aan geloofwaardigheid ingeboet. Zo zou Ripple’s altcoin eindelijk kunnen stijgen, net als andere top digitale activa, in de komende bull run.