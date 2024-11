GMP voor Hyundai-aandelen kent volatiliteit voorafgaand aan IPO-notering in India: moet u kopen?

De langverwachte beursgang van Hyundai India staat gepland voor 22 oktober 2024 op de BSE en NSE, na het historische bod van 27.870 crore roepies.

Advertisement Bent u op zoek naar signalen & waarschuwingen van pro-handelaren? Meld u GRATIS aan bij Invezz Signals™. Duurt 2 minuten.

Hoewel de eerste reactie van particuliere beleggers lauw was, leidde de sterke vraag van Qualified Institutional Buyers (QIB’s) tot een algemene inschrijving van 237%.

Advertisement

Naarmate de noteringsdatum nadert, vertoont de grijze marktpremie (GMP) voor Hyundai Motor India-aandelen aanzienlijke schommelingen. Dit weerspiegelt de onzekerheid onder beleggers over de beursintroductie.

Nu de aandelenkoers van Hyundai op de grijze markt vlak voor de beursintroductie weer een positieve premie kende, zijn alle ogen gericht op de prestaties van het bedrijf.

Hyundai India IPO-overzicht

Copy link to section

De beursintroductie van Hyundai India, de grootste ooit in de geschiedenis van de Indiase aandelenmarkt, kon rekenen op een gematigde respons van particuliere beleggers: slechts 50% van de toegewezen aandelen werd onderschreven.

Het QIB-segment overtekende echter bijna zeven keer, wat een sterk institutioneel vertrouwen aantoont. Niet-institutionele beleggers (NII) toonden minder interesse, met hun deel dat slechts voor 60% werd onderschreven.

Het bedrijf wil met het bod 27.870 crore roepies ophalen, waarbij de aandelen een prijs krijgen van tussen de 1.865 en 1.960 roepies per stuk, met een minimum bod van 7 aandelen per lot.

Hyundai Motor India Ltd (HMIL), een dochteronderneming van de Zuid-Koreaanse autofabrikant Hyundai Motor Company, wil met deze beursnotering haar zichtbaarheid en merkimago vergroten.

De autofabrikant is een dominante speler in India en heeft consequent het op één na grootste marktaandeel in de personenautosector. Het portfolio van het bedrijf bestaat uit 13 modellen, waaronder bestsellers als Creta en Verna, waarmee het zijn positie in de SUV- en sedansegmenten verstevigt.

Grey Market Premium (GMP) en marktsentiment

Copy link to section

Een van de belangrijkste factoren die de ontvangst van de IPO beïnvloedde, was de volatiliteit van de grijze marktpremie (GMP).

Nadat de GMP voor Hyundai-aandelen in september aanvankelijk een hoogtepunt van Rs 570 had bereikt, daalde de GMP slechts enkele dagen voor de beursintroductie naar negatief terrein, wat tot bezorgdheid leidde onder investeerders.

Op 21 oktober steeg de GMP weer naar Rs 95, wat wijst op een mogelijke noteringswinst van ongeveer 5%.

Dit herstel duidt op hernieuwd optimisme, maar de onvoorspelbare schommelingen van de GMP weerspiegelen de aanhoudende twijfels over de waardering van Hyundai en de over het algemeen zwakke vraag in de autosector.

De term “grijze marktpremie” verwijst naar de prijs die investeerders bereid zijn te betalen boven de IPO-uitgifteprijs, ook al opereert deze markt buiten de officiële beurzen om.

Hoewel het GMP vaak inzicht geeft in de prestaties op de noteringsdag, is het niet altijd een betrouwbare indicator.

Voor Hyundai zou het wisselende sentiment op de grijze markt kunnen leiden tot een bescheiden of juist een gedempte introductie, waarbij de uiteindelijke vraagprijs nog onzeker is.

De lange termijnvooruitzichten van Hyundai Motor India blijven sterk

Copy link to section

Ondanks de zenuwen voorafgaand aan de beursintroductie blijven de vooruitzichten voor Hyundai Motor India op de lange termijn positief.

Het bedrijf is nog steeds toonaangevend in de Indiase auto-industrie, dankzij de grote vraag naar modellen als Creta en Verna.

De fabriek in Chennai, die in boekjaar 2023 een geïnstalleerde capaciteit van 770.000 eenheden had, zal naar verwachting een cruciale rol spelen bij het voldoen aan de toekomstige vraag, aangezien de autofabrikant van plan is zijn productassortiment in India uit te breiden.

Investeerders zullen de beursgang van Hyundai Motor India nauwlettend in de gaten houden, aangezien de premie op de grijze markt gemengde signalen afgeeft.

Terwijl institutionele beleggers sterke steun hebben getoond, blijven particuliere beleggers voorzichtig vanwege zorgen over de waardering en bredere marktomstandigheden. Beleggers moeten de koersbeweging van Hyundai na de notering in de gaten houden om het ware potentieel van het aandeel te beoordelen.