Goudprijs bereikt $2.740 te midden van koopgolf en onzekerheid rond Amerikaanse verkiezingen

Tegen alle verwachtingen in bleven de goudprijzen stijgen en bereikten ze maandag nieuwe recordhoogtes.

Op het moment van schrijven stond het meest actieve decembercontract op COMEX op $2.742,40 per ounce, een stijging van 0,5% ten opzichte van de vorige sluiting.

Eerder tijdens de sessie bereikte het contract een recordhoogte van $2.747,70 per ounce.

“Dit markeert ook de zevende dag van een positieve beweging in de voorgaande acht en tilt de grondstof naar een nieuw recordhoogte, voorbij de $2.730-regio tijdens de Aziatische sessie”, aldus Haresh Menghani, redacteur bij Fxstreet.com, in een rapport.

De goudprijs is gestegen ondanks negatieve fundamentele factoren.

De dollar is de afgelopen sessies sterk gestegen, terwijl de verwachtingen over een te grote renteverlaging door de Federal Reserve ook zijn afgenomen.

De Amerikaanse Federal Reserve zal naar verwachting de rente in november met slechts 25 basispunten verlagen.

Tijdens de vergadering in september verlaagde de Fed de rente met 50 basispunten, wat een verrassing was voor de markt.

De hogere inflatie in de VS en een veerkrachtige arbeidsmarkt hebben echter geleid tot gewijzigde verwachtingen onder beleggers voor een grotere renteverlaging in november.

Ondertussen zijn de geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten ook afgenomen, omdat de markt nog steeds wacht op de reactie van Israël op de Iraanse aanval op 1 oktober.

Wat drijft de rally van goud?

Volgens deskundigen heeft het momentum op de goudmarkt de prijsstijging van de afgelopen sessies aangewakkerd.

Volgens Carsten Fritsch, grondstoffenanalist bij Commerzbank AG, zijn handelaren geïnteresseerd in het vergroten van hun posities in goudcontracten.

“De wekelijkse gegevens over de marktpositie van speculatieve beleggers, die vandaag na sluiting van de beurs door de CFTC worden gepubliceerd, zouden hier inzicht in kunnen bieden”, aldus Fritsch.

“Een toename van speculatieve netto longposities zou dit argument ondersteunen”, zei hij.

Bovendien blijven de onzekerheden in aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen op 5 november de aantrekkingskracht van het edelmetaal als veilige haven onderstrepen.

Volgens Fritsch zal het inflatierisico aanzienlijk toenemen als de Amerikaanse presidentskandidaat Donald Trump terugkeert naar het Witte Huis.

“Dit risico bestaat omdat Trump de rentebeslissingen van de Fed wil beïnvloeden. De goudprijs zou daarom kunnen blijven stijgen tot de Amerikaanse verkiezingen als de kans toeneemt dat Trump wint,” aldus Fritsch.

Geopolitieke instabiliteit

Hoewel Israël nog geen wraak heeft genomen op Iran, woedt er nog steeds een conflict in het Midden-Oosten.

Het Israëlische leger lanceerde meerdere aanvallen in Libanon en intensiveerde ook de aanval op Gaza. Dit dreigt de spanningen in de regio verder te laten toenemen, met de dreiging dat meer landen in de regio zich bij de oorlog aansluiten.

De instabiliteit in de regio heeft de vraag naar veilige havens voor goud doen toenemen. De prijzen van het gele metaal kunnen nog verder stijgen als de spanningen toenemen en het is niet uitgesloten dat goud het niveau van $ 2.800 per ounce doorbreekt.

Zilver overtreft goud

Terwijl handelaren zich richten op goud en de rally daarin, houden investeerders waarschijnlijk de beweging van de zilverprijs in de gaten, aangezien het metaal beter presteert dan de edelmetaalsector.

Volgens Kitco.com is de goud/zilver ratio nog steeds vrij hoog, aangezien deze momenteel rond de 82 ligt. Het laagste punt dit jaar was eind mei, rond de 72.

Analisten zijn van mening dat de prijsstijging van zilver nog maar net is begonnen en dat deze wordt overschaduwd door de recente positieve opleving van de goudprijs.

Op het moment van schrijven stond het zilvercontract voor december op $ 34,318 per ounce, een stijging van 3,2% ten opzichte van de vorige sluiting.

Het contract bereikte eerder op maandag een hoogtepunt van $34,343 per ounce, het hoogste niveau in meer dan 12 jaar.