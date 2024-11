Indonesië verlengt deadline voor cryptobeurzen om te voldoen aan nieuwe vergunningsregels

De Indonesian Commodity Futures Trading Regulatory Agency (Bappebti) heeft in een persbericht aangekondigd dat het de deadline voor cryptobeurzen om te voldoen aan de nieuwe vergunningseisen heeft verlengd tot de laatste week van november 2024.

Deze uitbreiding is van toepassing op beurzen die al zijn geregistreerd als potentiële fysieke crypto-activahandelaren.

De maatregel valt onder de onlangs herziene Bappebti-verordening nummer 9 van 2024, die is bedoeld om een robuuster kader voor de crypto-industrie te creëren.

Als onderdeel hiervan moeten beurzen partnerschappen aangaan met lokale overheidsinstanties en Know Your Transaction (KYT)-protocollen implementeren, terwijl instellingen nieuwe handelsmogelijkheden krijgen.

Hoe Verordening Nummer 9 van 2024 cryptobeurzen beïnvloedt

Het nieuwe wetsvoorstel van Bappebti, Verordening nummer 9 van 2024, heeft als doel de regelgeving voor de Indonesische cryptomarkt te moderniseren.

Cryptobeurzen moeten samenwerken met het directoraat-generaal Bevolking en Burgerregistratie van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Daarnaast moeten ze zich houden aan de Know Your Transaction (KYT)-normen. Naleving van deze regels is noodzakelijk voor exchanges om een Physical Crypto Asset Traders-licentie te verkrijgen.

Beurzen die niet aan deze normen voldoen, lopen het risico dat hun licentieaanvraag wordt ingetrokken.

Met Verordening nummer 9 van 2024 heeft Bappebti de reikwijdte van entiteiten die in aanmerking komen voor de handel in digitale activa uitgebreid.

Voorheen richtte de markt zich uitsluitend op individuele handelaren, maar de vernieuwde regelgeving omvat nu ook rechtspersonen en ondernemingen als potentiële deelnemers.

Verwacht wordt dat deze verschuiving meer institutionele investeerders naar de Indonesische cryptomarkt zal trekken, waardoor nieuwe kansen voor groei en marktuitbreiding ontstaan.

Deze bredere deelname zou Indonesië kunnen helpen een belangrijk regionaal knooppunt voor institutionele cryptohandel te worden.

Deadline verlenging

De verlenging geeft beurzen zoals INDODAX extra tijd om te voldoen aan de bijgewerkte wettelijke vereisten. INDODAX is momenteel bezig met de validatie, met als doel goedkeuring van Bappebti om zijn Physical Crypto Asset Traders-licentie veilig te stellen.

Het bedrijf past zich aan de nieuwe normen aan en blijft zich richten op het naleven van de herziene regelgeving.

INDODAX moet, net als andere beurzen, ervoor zorgen dat het voldoet aan de richtlijnen om te kunnen blijven opereren binnen de zich ontwikkelende cryptomarkt van Indonesië.

Een van de belangrijkste onderdelen van Bappebti’s herziene regelgeving is de vereiste voor beurzen om te noteren op de National Crypto Asset Futures Exchange en lid te worden van de Crypto Asset Clearing House. Deze stappen zijn cruciaal voor het handhaven van transparantie en naleving binnen de sector.

Het nieuwe kader is gericht op het creëren van een veilige en gereguleerde omgeving voor cryptohandel, wat het vertrouwen van investeerders in de Indonesische markt kan vergroten.

De bijgewerkte regelgeving van Bappebti, met name Verordening nummer 9 van 2024, is bedoeld om een sterk en aanpasbaar ecosysteem te creëren dat kan voldoen aan de dynamische behoeften van de cryptomarkt.

Het agentschap is van plan om bestaande regels af te stemmen op de Commodity Futures Trading Law om ervoor te zorgen dat Indonesië concurrerend blijft in de snelle wereldwijde crypto-industrie. De nieuwe regelgevende structuur is gericht op het in evenwicht brengen van innovatie met beleggersbescherming, waardoor Indonesië een regionale leider wordt in crypto-regulering.