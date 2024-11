La Nina dreigt droogte in VS te verergeren, kan wintertarweoogst beïnvloeden

Volgens de Amerikaanse National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) zal een zich langzaam ontwikkelende La Niña naar verwachting matige tot extreme droogte veroorzaken op de Amerikaanse vlakten tijdens de wintermaanden.

NOAA meldde in een update dat de droogte naar verwachting zal aanhouden in de Great Plains in de VS en in delen van de Rocky Mountains, vooral verder naar het zuiden.

“La Niña-omstandigheden zullen zich naar verwachting later deze herfst ontwikkelen en zullen doorgaans leiden tot een meer noordelijke stormroute tijdens de wintermaanden, waardoor het zuidelijke deel van het land warmer en droger wordt”, aldus het Amerikaanse weerbureau.

Belangrijke tarweteeltgebieden lijden

Er wordt verwacht dat de droogte op de Amerikaanse vlakten ook gevolgen zal hebben voor de tarweproductie in de VS.

De boeren in het land zaaien wintertarwe en verwachten dat ze begin volgende zomer kunnen oogsten.

De tarweprijzen zijn de afgelopen maanden gestegen, omdat er zorgen zijn over een kleinere tarweoogst in Rusland en de VS.

Volgens de laatste prognose van het Amerikaanse ministerie van Landbouw zal de droogte in de Amerikaanse vlakten en andere belangrijke landbouwgebieden zoals Rusland naar verwachting de wereldwijde aanvoer van dit basisgewas beperken tot het laagste niveau van de afgelopen negen jaar.

De VS is de vijfde grootste tarweproducent ter wereld.

Brad Pugh, operationeel hoofd droogte bij het Climate Prediction Center van NOAA:

Helaas kampt meer dan een kwart van het land op het Amerikaanse vasteland, na een korte periode met minimale droogte in het voorjaar van 2024, momenteel met ten minste matige droogte.

“En de vooruitzichten voor de winterneerslag voorspellen niet veel goeds voor een brede verlichting”, voegde Pugh toe.

Volgens gegevens van het National Drought Mitigation Center heeft ongeveer 52% van de Amerikaanse tarweteeltgebieden de afgelopen week te maken gehad met droogte. Twee weken geleden was dat nog 44%.

IGC handhaaft wereldwijde tarweproductieprognose

Ondertussen heeft de International Grains Council (IGC) de wereldwijde tarweproductie voor 2024-2025 op 798 miljoen ton geschat, wat grotendeels ongewijzigd is ten opzichte van de vorige schatting.

Een opwaartse bijstelling van de tarweoogst in Kazachstan werd gecompenseerd door neerwaartse bijstellingen in Argentinië en Australië.

De schatting voor de wereldwijde tarweconsumptie werd lichtjes naar boven bijgesteld, maar het aanbodtekort werd opgeschaald naar 6 miljoen ton. De consumptie zal waarschijnlijk rond de 804 miljoen ton liggen, een lichte stijging ten opzichte van de 803 miljoen ton.

Rusland legt importverbod op voor granen uit Kazachstan

Rusland heeft vorige week tijdelijk de import van graan uit Kazachstan verboden.

De doorvoer van graan via Russisch grondgebied naar andere landen moet echter onder bepaalde voorwaarden mogelijk blijven.

De maatregel van Rusland is waarschijnlijk een vergelding voor het importverbod dat Kazachstan in augustus instelde op producten uit Moskou, omdat er een dreiging zou zijn voor een overaanbod op de lokale markten.

Volgens Commerzbank AG zal Kazachstan naar verwachting de grootste graanoogst in 13 jaar produceren.

Het grootste deel van de granen wordt geëxporteerd naar Azië.

Commerzbank AG zei in een rapport:

Voor de export naar Europa en het Middellandse Zeegebied is het land echter afhankelijk van Rusland. Deze route wordt nu een stuk moeilijker.

Een lager aanbod van tarwe uit Kazachstan zou een positief effect kunnen hebben op de wereldwijde tarweprijs.

Op het moment van schrijven stonden de Amerikaanse tarwe futures gelijk op $ 5,729 per bushel.