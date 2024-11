Nieuw document van de Fed van Minneapolis dringt aan op een verbod op Bitcoin of belasting om primaire tekorten aan te pakken

In een recent werkdocument heeft de Federal Reserve Bank of Minneapolis een debat aangewakkerd door overheden aan te bevelen om Bitcoin te verbieden of te belasten om de aanhoudende primaire tekorten aan te pakken.

Advertisement Bent u op zoek naar signalen & waarschuwingen van pro-handelaren? Meld u GRATIS aan bij Invezz Signals™. Duurt 2 minuten.

Het op 17 oktober gepubliceerde document stelt dat dergelijke maatregelen noodzakelijk zijn om de begrotingsdiscipline en het effectieve monetaire beleid te handhaven.

Advertisement

De auteurs, Amol Amol en Erzo GJ Luttmer, beweren dat een wettelijk verbod of een belasting op Bitcoin overheden kan helpen om permanente primaire tekorten te implementeren. Volgens de samenvatting van het artikel, getiteld “Unique Implementation of Permanent Primary Deficits?”, zou de maatregel autoriteiten in staat stellen hun fiscale strategieën beter te beheren.

“Een wettelijk verbod op Bitcoin kan de unieke implementatie van permanente primaire tekorten herstellen, en dat geldt ook voor een belasting op Bitcoin tegen dat tarief”, stellen de auteurs.

In het 40 pagina’s tellende document wordt Bitcoin getypeerd als een ‘valkuil van een evenwichtige begroting’, waarbij het gedecentraliseerde karakter van de cryptomunt een uitdaging vormt voor beleidsmakers die begrotingstekorten willen in stand houden door middel van nominale schulden.

De onderzoekers stellen dat Bitcoin functioneert als een ‘private sector security’ met een vast aanbod, zonder echte claims op grondstoffen. Daarom adviseren ze om de cryptovaluta te verbieden of er belasting op te heffen.

Primaire tekorten ontstaan wanneer de uitgaven van een overheid de belastinginkomsten en andere inkomstenbronnen overtreffen.

De term ‘permanent primair tekort’ duidt op een bewuste intentie om op de lange termijn een begrotingsonevenwicht in stand te houden.

Matthew Sigel, hoofd van het onderzoek naar digitale activa bij VanEck, heeft kritiek geuit op het rapport van de Minneapolis Fed en beschrijft het als een “aanval op Bitcoin”.

Hij stelt dat het document impliceert dat overheden alleen permanente tekorten kunnen blijven hebben als consumenten zich niet bewust zijn van alternatieve valuta zoals Bitcoin en deze ook niet omarmen.

Sigel verwees ook naar Bitcoin-analist Tuur Demeester, die kritiek had op een onderzoeksrapport van de Europese Centrale Bank van 12 oktober. Daarin werd gesuggereerd dat oudere Bitcoin-bezitters winst maken ten koste van nieuwe investeerders.

De opmerkingen van Demeester wijzen erop dat er behoefte is aan regulering of een volledig verbod om de prijs van Bitcoin te stabiliseren.

In een bericht op X van 21 oktober uitte Sigel zijn zorgen en stelde: “[De krant] fantaseert over een ‘wettelijk verbod’ en extra belastingen op BTC om ervoor te zorgen dat de staatsschuld de ‘enige risicoloze zekerheid’ blijft.”

Deze discussie onderstreept de aanhoudende spanningen tussen traditioneel monetair beleid en de toenemende invloed van cryptovaluta. Dit roept belangrijke vragen op over de toekomst van digitale activa in een veranderend economisch landschap.