Noorse bank DNB neemt Zweedse investeringsbank Carnegie over voor $ 1,14 miljard

De grootste bank van Noorwegen, DNB (DNB.OL), gaat de Zweedse investeringsbank en vermogensbeheerder Carnegie overnemen voor 12 miljard Zweedse kronen (1,14 miljard dollar).

De transactie, geheel in contanten, is overeengekomen met private equity-bedrijf Altor en minderheidsaandeelhouders en zal naar verwachting in de eerste helft van 2025 worden afgerond, onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouder.

De deal is onderdeel van de strategie van DNB om haar bereik in de Scandinavische regio uit te breiden en haar op vergoedingen gebaseerde inkomsten te vergroten. Dit past bij de inspanningen van de bank om haar inkomstenstromen te diversifiëren en te vergroten in een tijd waarin de marktdynamiek verandert.

DNB mikt op omzetgroei, niet op banenverlies, bij overname Carnegie

DNB verwacht dat de overname vooral zal leiden tot een groei van de inkomsten en niet zozeer tot kostenbesparingen.

Ida Lerner, financieel directeur van de bank, benadrukte dat de nadruk ligt op het benutten van de gecombineerde capaciteiten van beide bedrijven.

DNB verwacht dat de transactie een rendement op het geïnvesteerde kapitaal van ruim 15% zal opleveren, dankzij een verbeterde efficiëntie en een versterkt aanbod voor klanten.

In tegenstelling tot enkele andere recente bankenfusies zijn er bij deze overname geen plannen om banen te schrappen. Dit is een teken dat DNB de nadruk legt op het behoud van expertise en continuïteit binnen haar activiteiten.

Noordse bankensector ziet hernieuwde fusie- en overnameactiviteit

De overname volgt op een moment dat fusies en overnames in de Scandinavische bankensector aan populariteit winnen.

De overname van Carnegie door DNB volgt op andere regionale stappen, zoals de overname van de Noorse activiteiten van Danske Bank door Nordea en de verkoop van haar Finse activiteiten door Handelsbanken voor € 1,3 miljard.

Terwijl Europese banken te maken krijgen met veranderende economische omstandigheden en dalende rentetarieven, zijn deals zoals die van DNB erop gericht groei te waarborgen door uitgebreidere klantenservice en een grotere geografische dekking.

DNB verwacht 15% rendement op kapitaal bij integratie Carnegie

Door Carnegie te integreren, dat 436 miljard kronen aan activa beheert, wil DNB een concurrerender Nordic bankingplatform creëren. De overname zal naar verwachting het aanbod van DNB aan klanten verbeteren en nieuwe inkomstenmogelijkheden ontsluiten, waardoor de bank zich positioneert voor aanhoudende groei.

De financiële adviseurs van DNB voor de transactie zijn onder meer DNB Markets en Morgan Stanley, terwijl Carnegie wordt geadviseerd door Goldman Sachs, Carnegie Investment Bank en Lenner & Partners.

De overname van Carnegie, met zijn 850-koppige personeelsbestand, wordt door DNB gezien als een kans om waardevolle expertise te integreren en zijn servicecapaciteiten te versterken. De bank benadrukte de culturele fit en het potentieel voor kennisdeling tussen de twee entiteiten, en benadrukte daarmee het strategische karakter van deze overname.

Nu de Scandinavische financiële markt voortdurend verandert, wil DNB de sterke marktpositie van Carnegie benutten om haar dienstverlening en relaties met klanten te versterken.

De overname van Carnegie past in de bredere trend in Europa, waar banken steeds vaker fusies en overnames plegen om hun inkomstenstromen te diversifiëren.

Hoewel giganten als BNP Paribas en UniCredit vergelijkbare stappen zetten in hun respectievelijke markten, onderscheidt DNB zich door zich te richten op inkomstensynergieën in plaats van kostenbesparingen.

Terwijl DNB zich voorbereidt op de rapportage van haar kwartaalresultaten, wordt verwacht dat de overname een belangrijke factor zal zijn bij het bepalen van de vooruitzichten en strategie voor de komende jaren.