RBL Bank-aandelen dalen met 14% tot het laagste punt in 52 weken na een winstdaling van 24% in het tweede kwartaal: moet u kopen?

De aandelenkoers van RBL Bank daalde flink en bereikte op 21 oktober met 14% het laagste punt in 52 weken. Dit was het gevolg van de teleurstellende resultaten van de bank in het tweede kwartaal.

De kredietverstrekker uit de particuliere sector rapporteerde een aanzienlijke daling van 24% in de nettowinst op jaarbasis, tot ₹223 crore, voornamelijk als gevolg van problemen met de kwaliteit van de activa in de creditcard- en microkredietportefeuilles.

Omdat beleggers zich zorgen maken over de toekomstige prestaties van de bank, bereikte de aandelenkoers van RBL Bank tijdens de handelssessie een intraday-dieptepunt van ₹176,5 op de NSE.

Resultaten RBL Bank Q2: nettowinst daalt

De resultaten van RBL Bank voor het tweede kwartaal dat eindigde op 30 september 2024, lieten een nettowinst na belastingen zien van ₹223 crore, een daling ten opzichte van ₹294 crore in dezelfde periode vorig jaar en ₹372 crore in het voorgaande kwartaal van juni.

De daling van de winstgevendheid is grotendeels toe te schrijven aan uitdagingen in de microfinancierings- en creditcardsegmenten van de bank, die van invloed zijn geweest op de kwaliteit van de activa.

De bruto non-performing assets (NPA) ratio verbeterde licht en daalde met 0,25% tot 2,88%. Dit was echter niet genoeg om de zorgen over de kredietprestaties van de bank te compenseren.

RBL Bank-aandelenkoers bereikt laagste punt in 52 weken

De aandelenkoers van RBL Bank opende met een verlies van bijna 6% in de vroege handel op 21 oktober, waarna de daling verder daalde tot een daling van 14%. Hiermee werd een 52-weken dieptepunt bereikt van ₹176,5 per aandeel.

Ondanks een groei van 15% in voorschotten, steeg het netto kernrente-inkomen van de bank slechts met 9% en bedroeg ₹1.615 crore.

Deze tragere groei hangt samen met aanhoudende zorgen over de kwaliteit van de activa in zowel de microfinancierings- als de creditcardsector.

Bron: TradingView

De nettorentemarge (NIM) van de bank daalde eveneens en bedroeg 5,04%, vergeleken met 5,54% het jaar ervoor.

Het management van RBL Bank gaf aan dat het tot negen maanden kan duren voordat de NIM is hersteld tot het beoogde bereik van 5,4-5,5%.

Tragere groei in de creditcardsector

In het tweede kwartaal zag RBL Bank een stijging van 32% in overige inkomsten tot ₹618 crore, wat enige verlichting bood te midden van de tragere groei van de rente-inkomsten.

De voorzieningen van de bank stegen echter fors tot ₹618 crore, gedreven door toegenomen druk op de kwaliteit van de activa. Het management verwacht dat kredietkosten een vergelijkbare trend zullen volgen in het komende derde kwartaal.

RBL Bank meldde ook een toename van 20% in deposito’s, met een focus op het aantrekken van meer niet-bulk, granulaire verplichtingen. In het creditcardsegment wordt verwacht dat de groei de algehele activagroei evenaart of achterblijft, aangezien de bank haar strategie verandert.

In plaats van zich te richten op het uitbreiden van de portefeuille, wil RBL Bank de kwaliteit van haar creditcardportefeuille verbeteren door meer omzet te genereren bij bestaande klanten.

Moet u aandelen van RBL Bank kopen, verkopen of aanhouden?

De recente daling van de aandelenkoers van RBL Bank, in combinatie met de zwakke resultaten in het tweede kwartaal, heeft vragen opgeroepen over de vooruitzichten van de bank op korte termijn.

Beleggers moeten de risico’s afwegen die samenhangen met de aanhoudende problemen met de kwaliteit van de activa, met name in de kredietkaart- en microkredietportefeuilles, voordat ze een beslissing nemen.

Voor degenen die overwegen om te investeren in aandelen van RBL Bank, kan het verstandig zijn om af te wachten hoe de bank deze uitdagingen in de komende kwartalen aanpakt.

Nu de voorzieningen stijgen en de nettorentemarges onder druk staan, is voorzichtigheid geboden.

Voor langetermijnbeleggers kunnen de inspanningen van de bank om de depositobasis te verbeteren en de kwaliteit van de portefeuille te verbeteren, echter potentiële groeimogelijkheden bieden zodra de kwaliteit van de activa stabiliseert.