Zweden biedt nu veel geld om immigranten te laten vertrekken: dit is hoeveel en waarom

Zweden gaat een nieuw beleid invoeren dat de betalingen voor immigranten die het land vrijwillig verlaten, verhoogt. De prikkels moeten vanaf 2026 aanzienlijk toenemen.

Volgens het plan zal de huidige uitkering, die gemaximeerd is op 40.000 Zweedse kronen, worden verhoogd tot maximaal 350.000 kronen.

De beleidswijziging, aangekondigd in september 2024, is in lijn met het doel van de overheid om haar migratiekader opnieuw vorm te geven.

Het initiatief wordt gesteund door de anti-immigratie Zweedse Democraten en maakt deel uit van een bredere inspanning om de immigratiecijfers te beheren, de sociale druk te verminderen en integratie te bevorderen.

Verhoging van betalingen om terugkeermigratie te stimuleren

De huidige Zweedse stimuleringsregeling voor immigranten die ervoor kiezen om terug te keren naar hun thuisland is bescheiden: 10.000 kronen per volwassene en 5.000 kronen per kind, met een gezinsmaximum van 40.000 kronen.

De komende veranderingen betekenen een aanzienlijke stijging, waarbij de betalingen tegen 2026 kunnen oplopen tot 350.000 kronen.

Deze aanpassing is bedoeld om vrijwillige terugkeer te stimuleren, de druk op sociale voorzieningen te verlichten en een duurzaam migratiesysteem te bevorderen.

Het beleid is onderdeel van een bredere verandering, waarbij strengere toelatingseisen voor laaggeschoolde arbeid worden gehanteerd.

Vergelijking van de terugkeerprikkels van andere Europese landen

Zweden is niet het enige land dat financiële prikkels biedt voor vrijwillige terugkeer.

Denemarken staat voorop met betalingen van meer dan $ 15.000 per persoon, terwijl Noorwegen ongeveer $ 1.400 biedt en Frankrijk ongeveer $ 2.800. De stimulans van Duitsland bedraagt ongeveer $ 2.000.

Deze maatregelen weerspiegelen een regionale trend waarbij Europese landen financiële steun bieden aan immigranten die ervoor kiezen om terug te keren, zodat zij zich in hun land van herkomst kunnen vestigen.

Naast het verhogen van de terugbetalingsbedragen is Zweden van plan om de criteria voor werkvergunningen voor laaggeschoolde werknemers aan te scherpen.

Vanaf juni 2025 moeten immigranten minimaal 80% van het Zweedse mediane salaris verdienen (35.600 kronen (ongeveer $ 3.455)) om in aanmerking te komen voor een werkvergunning.

De nieuwe wet wil geschoolde arbeid prioriteren en kansen bieden aan huishoudelijk personeel voor banen met een lager loon. Bepaalde beroepen, zoals huishoudelijke verzorging, blijven vrijgesteld van deze regel om ervoor te zorgen dat cruciale diensten worden gehandhaafd.

Het aantrekken van hoogopgeleide immigranten

Ondanks de beperkingen voor laaggeschoolde werknemers, wordt Zweden steeds aantrekkelijker voor hooggeschoolde immigranten.

Een voorstel om de nieuwe Blue Card-richtlijn van de EU aan te nemen, is erop gericht om toptalent aan te trekken door salarisdrempels te verlagen en de toelatingscriteria uit te breiden. Deze wijziging zal naar verwachting op 1 januari 2025 van kracht worden.

De strategie van de overheid is erop gericht de concurrentiekracht van Zweden te vergroten door ervoor te zorgen dat werkgevers in geavanceerde sectoren toegang hebben tot de gekwalificeerde arbeidskrachten die zij nodig hebben.

Zweden kent, in tegenstelling tot voorgaande decennia, voor het eerst in meer dan 50 jaar een netto-emigratie.

Tussen januari en mei 2024 vertrokken er 5.700 meer mensen uit Zweden dan er aankwamen, vanwege strengere immigratieregels en minder asielzoekers.

Het Zweedse ministerie van Justitie meldde in een bericht op sociale media dat het jaar 2024 naar verwachting het laagste aantal asielzoekers sinds 1997 zal kennen.

Deze trend weerspiegelt een bredere beweging richting duurzaam migratiebeleid, gericht op het in evenwicht brengen van integratie-inspanningen en het verminderen van sociale uitsluiting.

Indiërs leiden de stijging van het aantal vertrekkende vluchtelingen

Een opvallende trend in de Zweedse emigratiepatronen is de toename van het aantal Indiërs dat terugkeert naar hun thuisland.

In de eerste helft van 2024 verlieten 2.837 Indiërs Zweden, een stijging van 171% vergeleken met dezelfde periode in 2023.

Desondanks zijn Indiërs nog steeds een van de grootste immigrantengroepen in Zweden. Na Oekraïners zijn ze dit jaar de grootste groep immigranten.

Het aantal nieuwe Indiërs is gedaald van 3.681 in dezelfde periode vorig jaar naar 2.461. Dit is een verschuiving na jaren van gestage groei.

Zweedse aanpak immigratie werpt vruchten af

De strengere aanpak van Zweden ten aanzien van immigratie heeft geleid tot een aanzienlijke daling van het aantal nieuwkomers en een toename van de emigratie.

Het Zweedse Migratiebureau voorspelt dat het aantal asielaanvragen de komende jaren verder zal dalen en dat de emigratie zal toenemen.

De immigratie daalde begin 2024 met 15% op jaarbasis, terwijl de emigratie met 60% steeg.

De beleidswijzigingen volgen op een verandering die in 2015 begon, toen Zweden erkende dat er behoefte was aan een meer gecontroleerde aanpak van migratie na jaren van hoge instroom.

De geschiedenis van Zweden als ‘humanitaire supermacht’ heeft een transformatie ondergaan.

In 2014 ontving het land ruim 81.000 asielzoekers. In 2015 is dat aantal bijna verdubbeld.

Sindsdien is het land overgegaan op een meer gecontroleerde migratie, vooral na de opkomst van de Gematigde Partij en de Zweedse Democraten in 2022.

De recente maatregelen van de regering vormen een belangrijke verschuiving in de Zweedse aanpak van immigratie, waarbij integratie en economische duurzaamheid voorrang krijgen boven eerdere humanitaire ambities.