Amerikaanse handelaren haasten zich om sojabonen te exporteren in afwachting van mogelijke Chinese tarieven

De exportpremies voor sojabonen zijn in de VS op het hoogste niveau in 14 maanden, omdat handelaren zich haasten om recordoogsten te verschepen in de aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen.

Handelaren exporteren sojabonen omdat ze bang zijn voor nieuwe handelsproblemen met China.

Volgens het Amerikaanse ministerie van Landbouw werden vorige week bijna 2,5 miljoen ton sojabonen voor export geïnspecteerd.

Hiervan was 1,7 miljoen ton bestemd voor China, het grootste deel in één jaar.

Exportvraag kan wegebben

Deskundigen zijn van mening dat Amerikaanse boeren al een tijdje te maken hebben met lage sojabonenprijzen, terwijl de prijzen op het laagste niveau in vier jaar liggen.

De toename van de exportvraag zal waarschijnlijk van korte duur zijn, aangezien er voldoende voorraden op de markt zijn.

Amerikaanse sojabonen futures daalden eerder deze maand tot een dieptepunt van $9,68 per bushel, wat het laagste niveau is sinds augustus. Over het geheel genomen blijven de prijzen in de buurt van vierjarige dieptepunten.

Op het moment van schrijven bedroeg de prijs van sojabonen op de Amerikaanse markt $ 9,811 per bushel.

Chinese importeurs verplaatsen zich naar Brazilië vanwege dreiging van Amerikaanse tarieven

De Amerikaanse presidentskandidaat Donald Trump heeft gedreigd importheffingen op sojabonenexport naar China in te voeren als hij aan de macht komt.

De onzekerheid rondom de verkiezingen heeft ook gevolgen voor de sojabonenmarkt.

De dreiging van invoerrechten heeft ertoe geleid dat sommige Chinese importeurs vanaf januari geen sojabonen uit de VS meer willen importeren, zo meldden analisten aan Reuters.

“In plaats daarvan boeken deze kopers Braziliaanse soja en betalen ze tot wel 40 cent per bushel meer dan ze in de Verenigde Staten zouden doen in een seizoensverandering die eerder dan normaal plaatsvindt, waardoor het Amerikaanse exportvenster kleiner wordt”, aldus het rapport van Reuters.

Dan Basse, president van AgResource Co., vertelde Reuters:

De Chinezen weten niet wat de uiteindelijke kosten zullen zijn ten opzichte van de tarieven. Ze mijden de Verenigde Staten vanaf januari.

Wat zal de reactie van China zijn?

Het is onduidelijk wat de reactie van China zal zijn als Trump hogere tarieven oplegt aan de sojabonenexport naar de Aziatische reus.

Bovendien heeft Trump beloofd de tarieven op Chinese producten te verhogen tot ongeveer 60%, terwijl de andere presidentskandidaat Kamala Harris van plan is om de tarieven min of meer gelijk te houden.

Terry Reilly, senior landbouwstrateeg bij Marex, werd door Reuters geciteerd in een rapport:

Beide partijen dreigen met invoerrechten, maar onder de regering van Trump is dat nog meer het geval. Met Harris is er een reële kans dat alles weer bij het oude komt.

Premies dalen de komende weken

Handelaren verwachten dat de exportpremies op sojabonen de komende weken zullen dalen.

De vraag naar sojabonen wordt op korte termijn in evenwicht gehouden door een voldoende aanbod.

Als de handelsoorlog met China voortduurt, zal het voor exporteurs lastig worden om de recordoogst aan sojabonen van dit jaar kwijt te raken, aldus handelaren.

Een handelsoorlog tussen de twee grootste economieën ter wereld zou de aankoop van het product eveneens beperken.

De contante premies voor sojabonenschepen die halverwege de week aan exportterminals in de Golfregio werden geleverd, stegen maandag tot een premie van 130 cent ten opzichte van de novemberfutures van de Chicago Board of Trade. Dit weerspiegelt de sterke vraag naar onmiddellijke leveringen, aldus Reuters in het rapport.