Bitcoin staat op het punt om deze week $70.000 te overschrijden: dit betekent het voor Vantard

Deze week zijn alle ogen gericht op Bitcoin, nadat een analist van Bernstein voorspelde dat de grootste cryptocurrency ter wereld qua marktkapitalisatie de grens van $70.000 in de komende dagen zal overschrijden.

“Bitcoin probeert de weerstand van $70.000 te doorbreken en interpreteert, net als andere risicovolle markten, de stijgende kansen van Trump als positief voor crypto”, vertelde Gautam Chhugani vandaag aan cliënten in een onderzoeksrapport.

Kamala Harris heeft zich daarnaast ook positief uitgelaten over het cryptolandschap.

Beleggers zijn er dan ook steeds meer van overtuigd dat de Amerikaanse verkiezingen van 2024 een katalysator voor Bitcoin zullen zijn, ongeacht wie er in november aan de macht komt.

Dat is belangrijk omdat BTC de richting van de gehele cryptomarkt bepaalt.

Als de munt volgend jaar inderdaad stijgt en de grens van $100.000 overschrijdt, zoals velen denken, dan zullen andere cryptovaluta, waaronder Vantard, waarschijnlijk ook stijgen.

Laten we dieper ingaan op Vantard en ontdekken waarom investeren in de native crypto $VTARD een interessante kans is.

Vantard positioneert je om te profiteren van een memecoin-supercyclus

Vantard is ‘s werelds eerste meme coin indexfonds. Een positie in $VTARD biedt daarom een bredere blootstelling aan een aantal Solana-gebaseerde memecoins die in 2024 uitzonderlijk goed hebben gepresteerd.

Vantard herstructureert ook periodiek haar portefeuille om ervoor te zorgen dat je geen enkele meme-coin met een potentieel van 1000x misloopt.

Simpel gezegd, door te investeren in $VTARD kun je profiteren van de “memecoin supercyclus” waarvan veel experts geloven dat die zich in de komende maanden zal manifesteren.

ETF’s en institutioneel kapitaal zorgden ervoor dat Bitcoin in 2024 een nieuw record bereikte van meer dan $73.000. We hebben dus al met eigen ogen kunnen zien dat dergelijke fondsen het potentieel hebben om de volgende groeigolf in een willekeurige cryptocurrency te ontketenen.

Dat maakt beleggen in Vantard, dat in oktober ‘s werelds eerste meme-coinindexfonds lanceerde, des te spannender.

Klik hier als je meer wilt weten over Vantard en het bijbehorende $VTARD-token.

$VTARD zou kunnen profiteren van de renteverlagingen van de Fed

Bernstein is optimistisch over Bitcoin, mede omdat de vraag naar de ETF’s is teruggekeerd.

Analist Gautam Chhugani voegde er vandaag aan toe dat er vorige week voor 2 miljard dollar aan nieuwe aankopen naar de ETF’s is gegaan.

Bovendien is de Federal Reserve al begonnen met het verlagen van de rentetarieven en is van plan om de belangrijkste rente in november verder te verlagen.

Dat kan als katalysator dienen voor bedrijven als Vantard, aangezien lagere rentetarieven doorgaans geld naar de meer speculatieve investeringen zoals $VTARD drijven.

Nu de Amerikaanse centrale bank de rentetarieven blijft verlagen, zou een deel van het kapitaal dat uit obligaties en spaarrekeningen verdwijnt, naar meme-coins kunnen vloeien.

Maar je hoeft niet zelf de hoofdpijn te doorstaan van het handmatig selecteren van de tokens met het meeste potentieel. Vantard, met zijn eerste meme coin indexfonds, zal het werk voor je doen. Het enige wat je hoeft te doen is een vroege positie in het native $VTARD-token veilig te stellen.

Wil je meer weten over Vantard en het crypto-token? Bezoek de website via deze link.