Hoe Bhutan de vierde grootste Bitcoin-houder ter wereld werd met $ 780 miljoen aan BTC-activa

Bhutan, een kleine boeddhistische monarchie op het Indiase subcontinent, heeft verrassend genoeg haar intrede gedaan in de wereld van cryptovaluta en is een van de landen geworden die de grootste hoeveelheid Bitcoins bezit.

Advertisement Bent u op zoek naar signalen & waarschuwingen van pro-handelaren? Meld u GRATIS aan bij Invezz Signals™. Duurt 2 minuten.

Volgens Arkham Intelligence heeft de regering van Bhutan ongeveer 780,49 miljoen dollar aan Bitcoin in bezit. Daarmee staat het op de vierde plaats wereldwijd, na de VS, China en het VK.

Advertisement

Deze ontwikkeling onderstreept de strategische aanpak van Bhutan ten aanzien van digitale activa, die aanzienlijk afwijkt van de methoden van andere landen met veel Bitcoin.

In tegenstelling tot de inbeslagnames van activa die bij andere overheden gebruikelijk zijn, ligt de focus van Bhutan op mijnbouw. Het land gebruikt zijn natuurlijke hulpbronnen om zijn Bitcoin-reserves te vergroten.

Hoe heeft Bhutan 780,49 miljoen dollar in Bitcoin verzameld?

Copy link to section

Sinds 2023 is Druk Holdings, de door de overheid gesteunde investeringstak van Bhutan, het voortouw gaan nemen in de inspanningen van het land om Bitcoin te verwerven.

In tegenstelling tot veel landen waar inbeslagnames van activa door wetshandhaving de kern vormen van digitale staatsvaluta, is de aanpak in Bhutan gebaseerd op actieve mijnbouwactiviteiten.

Deze initiatieven hebben geleid tot een snelgroeiende Bitcoin-voorraad, die nu in totaal 13.011 BTC bedraagt.

Het besluit van de staat om te investeren in cryptovaluta is een weloverwogen zet, waarbij de waterkrachtbronnen van Bhutan worden ingezet voor duurzame mijnbouwactiviteiten.

Druk Holdings drijft Bhutan’s unieke Bitcoin-strategie aan

Copy link to section

Druk Holdings heeft een belangrijke rol gespeeld in de cryptomarkt van Bhutan en is de drijvende kracht achter initiatieven die het land onderscheiden van andere landen die Bitcoin bezitten.

De investeringsmaatschappij van de overheid richtte zich op het opvoeren van Bitcoin-mijnactiviteiten in het hele land, met behulp van de overvloedige waterkracht van Bhutan.

Deze aanpak staat in contrast met andere landen, waar in beslag genomen digitale activa uit criminele activiteiten vaak een aanzienlijk deel van de staatsreserves uitmaken.

De nadruk die Bhutan legt op het direct genereren van Bitcoins, in plaats van het verwerven ervan door middel van handhaving, is een onderscheidende strategie in het cryptovalutalandschap.

Ecologisch verantwoorde Bitcoin-mining versterkt de positie van Bhutan op het gebied van digitale activa

Copy link to section

De Bitcoin-mijnactiviteiten in Bhutan trekken aandacht vanwege hun milieuvriendelijke focus.

Het land heeft verschillende mijnbouwlocaties aangelegd en maakt daarbij strategisch gebruik van de waterkrachtcapaciteit.

Dit sluit aan bij wereldwijde trends richting groenere blockchain-praktijken en positioneert Bhutan als leider in duurzame cryptocurrency-mining.

Volgens een rapport van Nasdaq staat het gebruik van hernieuwbare energie voor mijnbouw centraal in de strategie van Bhutan. Dit onderstreept de inzet van de overheid om de impact van de Bitcoin-productie op het milieu te verminderen.

Deze duurzame aanpak vergroot de aantrekkingskracht van Bhutan als speler op het gebied van cryptovaluta op het wereldtoneel.

De opkomst van Bhutan in de Bitcoin-rangen

Copy link to section

Met 13.011 BTC is Bhutan nu een van de grootste staatsbezitters van Bitcoin, na de VS, China en het Verenigd Koninkrijk.

Deze nieuwe bekendheid zal waarschijnlijk gevolgen hebben voor de wereldwijde markt voor digitale activa en een nieuwe dynamiek teweegbrengen onder overheidsactoren met aanzienlijke cryptovalutabezittingen.

De transparantie die het rapport van Arkham Intelligence biedt, werpt licht op de activiteiten van Bhutan, die voorheen relatief onopgemerkt bleven.

Nu steeds meer landen digitale valuta onderzoeken voor economische diversificatie, zou de strategie van Bhutan een voorbeeld kunnen worden van hoe nationale hulpbronnen in evenwicht kunnen worden gebracht met moderne digitale investeringen.

Hoe de Bitcoin-strategie van Bhutan zijn economie zou kunnen vormgeven

Copy link to section

De stap van Bhutan naar Bitcoin-mining gaat niet alleen om het vergroten van de reserves; het kan ook bredere economische gevolgen hebben.

Door cryptovaluta in de financiële strategie te integreren, verkent het land nieuwe wegen voor economische groei.

De betrokkenheid van Druk Holdings, met een focus op duurzame praktijken, suggereert een visie op de lange termijn.

Nu Bhutan Bitcoin blijft minen met behulp van zijn hernieuwbare energiebronnen, kan het land een niche creëren in de wereldwijde crypto-economie. Het land kan daarbij zijn unieke geografische en natuurlijke voordelen benutten om concurrerend te blijven in de digitale ruimte.