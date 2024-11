Kunnen Apple AirPods Pro 2 als gehoorapparaat functioneren of gehoorondersteuning bieden?

De nieuwste functies van Apple voor gehoorgezondheid, aangekondigd in september, zijn binnenkort beschikbaar op de AirPods Pro 2 via een gratis software-update.

Advertisement Bent u op zoek naar signalen & waarschuwingen van pro-handelaren? Meld u GRATIS aan bij Invezz Signals™. Duurt 2 minuten.

Met deze updates kunnen gebruikers een klinisch gevalideerde gehoortest uitvoeren en indien nodig de functionaliteit van vrij verkrijgbare hoortoestellen inschakelen.

Advertisement

Met deze stap wil men een wereldwijde markt aanboren van meer dan 1,5 miljard mensen die met gehoorverlies leven, wat de verkoop van de $ 249 kostende AirPods Pro 2 potentieel kan stimuleren.

De gehoortest van de AirPods Pro 2 duurt slechts enkele minuten en is toegankelijk via de Gezondheid-app of instellingen.

Gebruikers worden gevraagd om een aantal basisvragen over hun gezondheid te beantwoorden, waarna een beoordeling van het achtergrondgeluid wordt uitgevoerd om te bepalen of de omgeving geschikt is voor de test.

De gehoortest speelt tonen af op verschillende volumes en frequenties, waardoor gebruikers hun gehoorgevoeligheid voor elk oor kunnen registreren. Resultaten worden opgeslagen in de Health-app en kunnen worden gedeeld met medische professionals.

80% van de Amerikaanse volwassenen laat hun gehoor niet regelmatig controleren

Copy link to section

Apple heeft opgemerkt dat ongeveer 80% van de volwassenen in de VS de afgelopen vijf jaar hun gehoor niet heeft laten testen. Dit biedt belangrijke kansen voor de AirPods Pro 2.

De in-ear test is een toegankelijker en persoonlijker alternatief voor een bezoek aan een audioloog, vooral voor mensen die terughoudend zijn om een traditionele gehoortest te laten uitvoeren.

De mogelijkheid om de oordopjes om te zetten in een hoorapparaat kan aantrekkelijk zijn voor gebruikers die op zoek zijn naar betaalbare ondersteunende technologie zonder dat ze een verzekering nodig hebben.

De AirPods Pro 2 zijn uitgerust met een hoortoestelfunctie voor gebruikers met licht tot matig gehoorverlies.

Deze modus, goedgekeurd door de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA), past het geluidsniveau in realtime aan om noodzakelijke geluiden, zoals spraak, te versterken.

De nieuwe Media Assist-functie stemt de helderheid van het geluid af op de resultaten van een gehoortest van de gebruiker, waardoor telefoongesprekken, muziek en video’s beter worden weergegeven.

Deze optie kan worden ingeschakeld, zelfs als u geen hoortoestelfunctionaliteit nodig hebt. Zo geniet u van een gepersonaliseerde audio-ervaring.

Vermindering van blootstelling aan schadelijke geluidsniveaus

Copy link to section

De AirPods Pro 2 beschikken bovendien over een gehoorbeschermingsfunctie die automatisch harde geluiden dempt.

Dit is bedoeld om verdere gehoorschade te voorkomen door de blootstelling aan plotselinge, luide geluiden tot een minimum te beperken.

Deze functie is standaard ingeschakeld, waardoor de oordopjes een veiligere keuze zijn voor gebruikers in lawaaiige omgevingen, zoals stedelijke gebieden of drukke evenementen.

De AirPods Pro 2 kosten $ 249 en zijn daarmee een voordeligere oplossing dan traditionele hoortoestellen, die zonder verzekering duizenden dollars kunnen kosten.

Deze betaalbaarheid, gecombineerd met Apple’s reputatie voor kwaliteitstechnologie, positioneert de AirPods Pro 2 als een haalbare keuze voor gebruikers die op zoek zijn naar discrete hoorondersteuning. De gelijkenis van de oordopjes met standaard hoofdtelefoons zou aantrekkelijk kunnen zijn voor mensen die op zoek zijn naar een onopvallend apparaat.