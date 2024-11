Nikkei 225, S&P/ASX 200, 10-jaarsrendement, goud, USD/EUR/JPY: hoe ze presteren

Aziatische aandelen daalden dinsdag doordat de Amerikaanse dollar rond het hoogste niveau van de afgelopen maanden schommelde. Daarnaast was er een sterke uitverkoop van obligaties en een stijging van de goudprijs, wat wijst op een toenemende voorzichtigheid onder beleggers in aanloop naar de aanstaande Amerikaanse verkiezingen.

De benchmarkrente op 10-jarige staatsobligaties steeg in één nacht met 11 basispunten en bleef in de vroege Aziatische handel met 1 basispunt stijgen tot 4,19%.

Ondertussen steeg de goudprijs maandag naar een recordhoogte van ruim $2.740 per ounce, waarna de prijs dinsdagochtend op $2.725 stond.

De Japanse Nikkei daalde in de ochtendhandel met 1,1%. Dit is het laagste niveau sinds begin oktober.

De MSCI Asia-Pacific-index, exclusief Japan, daalde met 0,8%.

Ook de Wall Street-indexen daalden in de nacht en futures volgden dit voorbeeld in de Aziatische handel.

Volgens Jack Chambers, strateeg bij ANZ, zorgden de stijgende olieprijzen, onder invloed van het aanhoudende conflict in het Midden-Oosten en de recente dood van Hamas-leider Yahya Sinwar, voor volatiliteit op de obligatiemarkten.

Brent-ruwe olie futures stegen maandag met 1,7% voordat ze in Azië stabiliseerden op $73,89 per vat.

Volgens persbureau Reuters stelt Chambers dat zorgen over de aanstaande Amerikaanse verkiezingen, die nu over slechts twee weken plaatsvinden, bijdragen aan de instabiliteit op de markt.

Hij voegde toe: “Een focus op de Amerikaanse verkiezingen en fiscale dynamiek drukt waarschijnlijk op het sentiment. Ongeacht de verkiezingsuitslag lijkt fiscale consolidatie onwaarschijnlijk.”

In Australië daalde de S&P/ASX 200-index halverwege de ochtend met 1,3%, waarbij de aandelen van de onafhankelijke supermarktketen Metcash met 6% daalden nadat Goldman Sachs zijn koersdoel voor het aandeel had herzien, waarbij bezorgdheid over mogelijk verlies van marktaandeel werd aangevoerd.

In China bleven de markten gematigd, omdat handelaren wachtten op verdere overheidsstimuleringsmaatregelen om de vertragende economie te ondersteunen.

De Hang Seng-index van Hongkong en de Shanghai Composite bleven grotendeels stabiel.

De valutamarkten volgden de beweging in staatsobligaties, waardoor de dollar steeg.

De euro bleef rond de laagste stand van de afgelopen twee maanden hangen op $1,0819, terwijl de yen rond de 150,67 per dollar schommelde.

De Australische en Nieuw-Zeelandse dollar bleven ook op het laagste punt in maanden hangen, respectievelijk $0,6655 en $0,6021.

Marktanalisten opperden dat de recente rally van de dollar een weerspiegeling is van de verwachtingen van de markt over een overwinning van Donald Trump in de Amerikaanse presidentsrace. Verwacht wordt dat dit de inflatie en de rente op staatsobligaties zal opdrijven vanwege zijn handels- en begrotingsbeleid.

Strateeg Joe Capurso van de Commonwealth Bank of Australia merkte op dat “Nu president Trump in de valutamarkten is verdisconteerd, de AUD/USD te maken krijgt met bescheiden neerwaartse risico’s, terwijl een overwinning van Kamala Harris een grotere marktreactie zou kunnen veroorzaken.”

Omdat er maar weinig economische gegevens op de agenda staan, zullen beleggers zich vooral richten op de winstcijfers van grote Amerikaanse bedrijven, waaronder die van General Motors, Texas Instruments, Verizon, Lockheed Martin en 3M, die later op de dag worden bekendgemaakt.